Così il cambiamento climatico sta sollevando il Sudafrica: lo studio

MeteoWeb

Il Sudafrica si sta lentamente sollevando dalla superficie dell’acqua, fino a due millimetri all’anno a seconda della regione. Secondo un nuovo studio, la siccità ha causato un innalzamento del livello del suolo in Sudafrica di 6mm tra il 2012 e il 2020. Finora si pensava che questo fenomeno fosse dovuto al flusso del mantello nella crosta terrestre. Tuttavia, uno studio condotto dall’Università di Bonn fornisce ora un’altra spiegazione: la siccità e la conseguente perdita d’acqua sono la causa principale di questo sollevamento. I risultati sono stati pubblicati sul “Journal of Geophysical Research: Solid Earth”.

Il fatto che il Sudafrica si stia sollevando è noto da diversi anni perché il Paese dispone di una rete di ricevitori GPS permanenti. La loro posizione orizzontale e anche la loro altezza possono essere determinate con una precisione millimetrica utilizzando i dati satellitari. “Questi dati hanno mostrato un innalzamento medio di 6mm tra il 2012 e il 2020″, spiega il Dott. Makan Karegar dell’Istituto di Geodesia e Geoinformazione dell’Università di Bonn, membro dell’area di ricerca transdisciplinare “Futuri Sostenibili”. Molti ricercatori finora sospettavano che ciò fosse dovuto a fenomeni geodinamici e ipotizzavano la presenza di un cosiddetto pennacchio – un’enorme struttura tubolare che trasporta materiale caldo in superficie dagli strati più profondi – sotto il mantello terrestre in questo subcontinente. Secondo questa teoria, la massa in aumento potrebbe causare un rigonfiamento della crosta terrestre e questo spiegherebbe la variazione di altezza. “Tuttavia, ora abbiamo testato un’altra ipotesi”, afferma Karegar. “Riteniamo che sia anche possibile che una perdita di acque sotterranee e superficiali sia responsabile del sollevamento del territorio”.

Lo studio

Lavorando insieme a Christian Mielke, a Helena Gerdener e a Jurgen Kusche dell’Istituto di Geodesia e Geoinformazione, Karegar ha indagato questa teoria nell’articolo pubblicato di recente. Durante la loro ricerca, il team ha esaminato, tra le altre cose, i modelli di precipitazione nelle diverse regioni del Sudafrica e si è imbattuto in alcuni chiari parallelismi nei dati: le aree che avevano subito gravi siccità hanno sperimentato un sollevamento del terreno particolarmente pronunciato.

I dati satellitari

I geodeti hanno anche confrontato questi risultati con i dati della missione satellitare GRACE. Le apparecchiature di misurazione nei satelliti GRACE misuravano regolarmente qualsiasi variazione delle forze gravitazionali nelle regioni che avevano appena sorvolato dall’orbita. “Questi risultati possono essere utilizzati per calcolare, tra le altre cose, la variazione della massa totale della riserva idrica, inclusa la somma di acqua superficiale, umidità del suolo e acqua di falda“, spiega Christian Mielke. “Tuttavia, queste misurazioni hanno solo una bassa risoluzione spaziale di diverse centinaia di chilometri”.

I dati satellitari supportano l’ipotesi della siccità. È possibile suddividere il Sudafrica in ampie zone di pianificazione sulla base dei dati GRACE e quindi calcolare i valori medi per ciascuna zona. Sebbene i satelliti forniscano solo un quadro approssimativo della distribuzione dell’acqua, hanno anche mostrato chiaramente che minore è la massa d’acqua in una zona di pianificazione, maggiore è il sollevamento presso le stazioni GPS in quella zona.

I modelli idrologici

Anche i modelli idrologici hanno supportato l’ipotesi. Questi modelli possono mostrare al computer l’influenza che la siccità ha sul ciclo dell’acqua ad altissima risoluzione (a differenza dei dati GRACE). “Questi dati hanno anche mostrato che il sollevamento del terreno potrebbe essere spiegato principalmente dalla siccità e dalla conseguente perdita di massa d’acqua”, afferma Mielke. Se le masse terrestri si prosciugano, la Terra si rigonfia in questi punti, simile a una palla di schiuma che in precedenza era tenuta sotto pressione (sebbene nel caso della terraferma, la pressione fosse esercitata dall’acqua). Questo effetto può essere utilizzato per registrare l’entità di una siccità con una precisione mai vista prima, utilizzando un metodo relativamente poco costoso e che richiede meno sforzo. Ciò è particolarmente importante perché gran parte delle riserve idriche è immagazzinata sotto la superficie terrestre. Da tempo l’uomo estrae quest’acqua di falda tramite pozzi per utilizzarla come acqua potabile, per irrigare le proprie piante e anche per i processi industriali. I ricevitori GPS permanenti possono ora essere utilizzati per comprendere il grado di esaurimento di queste riserve.

Se necessario, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per decidere quando è il momento di iniziare a razionare questa preziosa risorsa. Si prevede che questo problema si aggraverà in futuro a causa dei cambiamenti climatici e del conseguente cambiamento nei modelli di precipitazione. Tra l’altro, anche il Sudafrica rappresenta un buon esempio in questo senso. Il Paese ha sofferto di una siccità devastante tra il 2015 e il 2019, quando Città del Capo ha vissuto sotto la minaccia imminente del “giorno zero”, un giorno completamente senza acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.