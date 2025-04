Campania, incendio a Scafati: enorme nube nera, “chiudete le finestre” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incendio di vaste dimensioni è divampato in via Ferraris a Scafati (Salerno) all’interno di un deposito di rifiuti. Le fiamme si sono propagate nel giro di poco, causando anche una densissima colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e dall’autostrada. Sul posto sono intervenute quattro autobotti dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Tenenza di Scafati. Non si registrano feriti o intossicati ma, a scopo precauzionale, sono state evacuate due palazzine che si trovano nelle vicinanze per un totale di 16 nuclei familiari. Già interessata anche l’Arpac, che dovrà effettuare i rilievi necessari a capire l’entità del danno in termini ambientali.

Il sindaco Pasquale Aliberti, attraverso i social, ha consigliato ai cittadini di “disattivare gli impianti di areazione e condizionamento, chiudere gli infissi e sciacquare bene frutta e ortaggi“. “Siamo sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e garantire che tutte le misure di sicurezza vengano applicate”.

Anche Cosimo Ferraioli, primo cittadino della vicina Angri, si unisce all’appello di “chiudere porte e finestre, e di limitare (ove possibile) di sostare all’aperto nelle prossime ore”.

In corso il monitoraggio della qualità dell’aria

È in corso il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio interessato dall’incendio divampato in tarda mattinata nel sito “Seneca” di gestione di rifiuti a Scafati. A una prima osservazione, il rogo ha interessato cospicui volumi di rifiuti, merceologicamente riconducibili a materiale plastico e carta/cartone da imballaggi. I tecnici Arpac hanno installato due campionatori in un’area di probabile diffusione degli inquinanti atmosferici sulla base della direzione del vento, uno per la ricerca di diossine/furani, l’altro per la ricerca di metalli, Ipa, PM10.

Sulla base dell’evoluzione dell’evento, l’Agenzia potrà a breve posizionare anche un laboratorio mobile nell’area interessata, in grado di misurare le concentrazioni orarie di un set di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene, allo scopo di avere un quadro complessivo della qualità dell’aria a conclusione dell’incendio. Verrà valutata inoltre la collocazione, in posizione idonea, di una seconda coppia di campionatori analoghi a quelli già in funzione.

Arpac ha inoltre supportato l’amministrazione comunale di Scafati, impegnata nell’adozione di misure in relazione all’evento, fornendo indicazioni sulle modalità di gestione delle acque di spegnimento da raccogliere in impianto e gestire come rifiuti liquidi. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi non appena disponibili.

Le immagini del grosso incendio a Scafati

Foto















