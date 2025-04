Campi Flegrei, in corso nuovo sciame sismico

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle 09:43 di oggi 07/04/2025 “è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“, viene spiegato in una nota. “Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.

