Campo Imperatore: accumuli oltre i 2 metri e pericolo valanghe marcato in quota

Dopo giorni di intense bufere di neve e vento, il sole è tornato a splendere su Campo Imperatore, regalando uno scenario spettacolare sul massiccio del Gran Sasso. La pausa meteorologica ha riportato una parvenza di tranquillità sull’altopiano abruzzese, ma sotto la superficie di questa apparente calma si nascondono insidie da non sottovalutare. Le recenti nevicate hanno lasciato in eredità accumuli al suolo eccezionalmente abbondanti, con punte superiori ai due metri in diverse aree, come ampiamente documentato dagli esperti.

La situazione attuale degli impianti riflette le difficoltà del territorio: al momento, è operativa soltanto la seggiovia delle Fontari, insieme alla storica funivia, mentre restano in corso i lavori di ripristino della seggiovia della Scindarella, ancora ferma a causa delle avverse condizioni precedenti. La montagna, carica di neve fresca e instabile, rappresenta oggi un ambiente di estrema cautela, soprattutto per chi pratica alpinismo o escursionismo in quota.

Il pericolo valanghe è classificato di livello 3, ovvero marcato, nelle zone d’alta quota. Le segnalazioni parlano di un Corno Grande trasformato: i canali storici risultano completamente colmi di neve, tanto da risultare irriconoscibili anche all’occhio più esperto. Percorrerli in queste condizioni non è soltanto difficile, ma altamente rischioso. Si registrano già numerosi episodi valanghivi, con scaricamenti spontanei che stanno interessando diversi versanti, e che con tutta probabilità proseguiranno nei prossimi giorni.

Secondo l’analisi del servizio MeteoMont dei Carabinieri, le criticità principali derivano dall’ingente apporto di neve fresca e dalla successiva fase di rialzo termico. Questo innalzamento delle temperature, unito all’irraggiamento solare favorito dalla recente stabilità atmosferica, accelera il processo di assestamento del manto nevoso. Il risultato è una maggiore instabilità, che può generare valanghe di neve umida o bagnata, caratterizzate da una coesione molto debole. A ciò si aggiunge il rischio concreto della formazione di valanghe a lastroni di fondo o per scivolamento.

L’illusoria tregua del maltempo potrebbe indurre a un falso senso di sicurezza. Le splendide giornate e il cielo terso non devono trarre in inganno: il pericolo valanghe rimane elevato e persistente, alimentato dall’estrema dinamicità del quadro meteo-nivologico attuale. Si prevede che questa fase continuerà almeno fino al fine settimana. A partire da domenica 6 aprile, infatti, è atteso l’arrivo di un nuovo fronte perturbato, che dovrebbe riportare nevicate su gran parte del massiccio.

In questo contesto, è fondamentale adottare comportamenti prudenti, evitare itinerari fuori pista o escursioni in zone non sicure, e monitorare costantemente gli aggiornamenti dei bollettini nivometeorologici. Il Gran Sasso offre in questi giorni una cornice mozzafiato, ma va affrontato con rispetto e consapevolezza del rischio.

