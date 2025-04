Campo Imperatore: chiude la stagione sciistica 2025

MeteoWeb

La stagione sciistica 2024/2025 a Campo Imperatore volge ufficialmente al termine. Oggi, domenica 27 aprile 2025, sarà l’ultimo giorno utile per godere delle piste: gli impianti, comprese le seggiovie e la storica funivia, resteranno aperti al pubblico fino alle ore 17. Successivamente, l’intera area entrerà in una fase operativa importante che vedrà l’avvio di lavori di manutenzione straordinaria, fondamentali per garantire la sicurezza e il futuro del comprensorio.

Ultimo giorno di impianti aperti e inizio dei lavori di manutenzione

Subito dopo la chiusura degli impianti sciistici, prenderanno il via gli interventi per la sostituzione delle funi della Funivia del Gran Sasso, un’opera non più rinviabile. Questo tipo di manutenzione, indispensabile per rispettare i più alti standard di sicurezza, comporterà la sospensione del servizio funiviario per gran parte dell’estate 2025.

Cosa succede alla funivia del Gran Sasso

Sostituzione delle funi e chiusura estiva prolungata

La chiusura temporanea della funivia rappresenta una modifica significativa per la logistica turistica della zona, poiché proprio questo impianto è uno dei principali collegamenti tra Fonte Cerreto e il cuore di Campo Imperatore.

Come raggiungere Campo Imperatore durante i lavori

Riapertura della SS17 e servizio navetta attivo da maggio

Con la sospensione del servizio funiviario, l’accesso a Campo Imperatore sarà garantito dalla strada statale SS 17 bis, tradizionalmente chiusa nei mesi invernali a causa degli ingenti accumuli nevosi.

Attualmente sono già in corso le operazioni di sgombero neve: la riapertura della strada è prevista nei giorni immediatamente successivi alla fine della stagione sciistica.

A partire dal 1° maggio 2025 sarà operativo anche un servizio navetta sostitutivo gestito da AMA, attivo fino al 30 settembre 2025 con corse giornaliere calibrate in base ai flussi turistici.

Una stagione 2025 tra neve di qualità e futuro rinnovato

Bilancio della stagione sciistica e prospettive per l’estate

Nonostante una chiusura anticipata, la stagione 2024/2025 a Campo Imperatore si è distinta per l’eccellente qualità della neve naturale e per la lunga durata dell’innevamento.

La decisione di chiudere è stata dettata dalla necessità di completare i lavori di manutenzione, fondamentali per il futuro della stazione turistica.

Come ogni anno, una volta riaperta, la strada statale regalerà lo spettacolo dei muri di neve, un’attrazione imperdibile per i visitatori diretti verso la Piana del Gran Sasso.

Fase di rinnovamento

Campo Imperatore si prepara ad affrontare una nuova stagione estiva con un accesso veicolare migliorato e un collegamento navetta efficiente. La chiusura della funivia, sebbene temporanea, segna l’inizio di una fase di rinnovamento, pronta a restituire ai turisti un impianto più moderno e sicuro.

Per chi desidera raggiungere Campo Imperatore nei prossimi mesi, basterà affidarsi alla panoramica SS17 o al nuovo servizio navetta, godendo appieno delle bellezze naturali e dei paesaggi unici del Gran Sasso.

