Campo Imperatore: l’unica meta sciistica dell’Appennino con neve naturale a Pasqua

MeteoWeb

Dopo giorni di instabilità atmosferica, il Gran Sasso d’Italia si mostra oggi in tutta la sua magnificenza. Il cielo è tornato sereno e la luce del sole accende le cime ancora abbondantemente innevate, creando uno scenario che lascia senza fiato. In un momento dell’anno in cui molte località sciistiche italiane si preparano alla chiusura stagionale, Campo Imperatore rappresenta un’eccezione significativa, distinguendosi per la qualità e la quantità della sua neve interamente naturale.

Situato a oltre 2.000 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, questo altopiano rappresenta una delle mete più iconiche dell’Appennino Centrale. La sua posizione geografica, unita a un microclima favorevole, consente a Campo Imperatore di mantenere condizioni ottimali per lo sci anche in periodi insolitamente avanzati della stagione. Quest’anno, in particolare, la località si conferma come l’unica in tutta la dorsale appenninica a garantire la possibilità di sciare durante il periodo pasquale esclusivamente su neve naturale, un vero e proprio lusso per gli appassionati della montagna.

La funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto con la stazione sciistica, è pienamente operativa, offrendo corse regolari e garantendo un collegamento efficiente e suggestivo con l’altopiano. Anche gli impianti di risalita delle Fontari e della Scindarella sono perfettamente funzionanti, permettendo agli sciatori di godere di discese ben innevate e panorami spettacolari.

La riapertura completa degli impianti dopo il recente maltempo è frutto di un lavoro meticoloso da parte degli operatori locali, che da anni investono energie e risorse per mantenere viva la vocazione turistica del Gran Sasso. Le piste, ben battute e sicure, accolgono in questi giorni un numero crescente di visitatori, attratti non solo dalla possibilità di sciare, ma anche dalla bellezza paesaggistica e dall’autenticità che questa zona sa offrire.

Sciare a Campo Imperatore significa immergersi in un ambiente unico, dove la natura domina incontrastata e il turismo si fonde con la storia e la cultura del territorio. Qui, ogni discesa è accompagnata da un senso di libertà raro altrove, ogni sosta offre l’occasione di ammirare orizzonti infiniti e di respirare un’aria pura e frizzante.

Per chi è alla ricerca di un’esperienza autentica, lontana dai grandi caroselli sciistici delle Alpi, Campo Imperatore rappresenta oggi più che mai una scelta di valore. Non solo per la possibilità di praticare sport invernali in primavera, ma anche per vivere la montagna in una dimensione ancora umana, rispettosa dell’ambiente e della tradizione.

In un’epoca in cui l’innevamento artificiale è sempre più diffuso, questa località si distingue per la capacità di offrire un prodotto turistico sostenibile, basato su risorse naturali e sull’impegno costante di una comunità che crede nel proprio territorio.

Il consiglio, dunque, è di approfittare di queste giornate splendide: Campo Imperatore vi aspetta con la sua neve, il suo sole e l’intramontabile fascino delle sue montagne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.