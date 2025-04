Il Canada risponde: in arrivo dazi al 25% su alcuni modelli di auto importati dagli Stati Uniti

MeteoWeb

Il Canada applicherà da domani dazi del 25% su alcuni modelli di auto importati dagli Stati Uniti, come ritorsione contro le tariffe del presidente Donald Trump entrate in vigore nei giorni scorsi. La misura – di cui non era stata resa nota la data – era stata annunciata lo scorso 3 aprile dal primo ministro canadese, Mark Carney, precisando che avrebbe interessato “tutti i veicoli importati dagli Stati Uniti che non sono conformi al Cusma”, l’acronimo canadese per l’accordo di libero scambio nordamericano (nuovo Nafta).

