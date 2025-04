Canale di Panama, toni alti contro la Cina: “non lo userà come un’arma” | VIDEO

MeteoWeb

Il Segretario della Difesa Pete Hegseth, in visita al Canale di Panama, ha usato toni molto aggressivi contro la Cina: “voglio essere molto chiaro: la Cina non ha costruito questo canale, la Cina non gestisce questo canale e la Cina non userà questo canale come un’arma. Insieme a Panama, manterremo questo canale sicuro e aperto a tutte le nazioni attraverso il potere deterrente della forza di combattimento più forte, più efficace e più letale del mondo. Lo faremo in partnership con Panama. Insieme, strapperemo il Canale di Panama dall’influenza della Cina. E lo faremo insieme ad altri alleati e partner capaci e affini. Ecco come si manifesta la pace attraverso la forza”.

Il Canale di Panama, un’importante arteria commerciale globale che collega l’oceano Atlantico e quello Pacifico, fu completato dagli Stati Uniti nel 1914 e trasferito sotto il controllo panamense nel 1999 in base ai trattati Torrijos-Carter. Negli ultimi anni sono emerse preoccupazioni circa la crescente presenza economica della Cina a Panama, compresi gli investimenti in infrastrutture e logistica nei pressi del canale.

Canale di Panama, toni alti di Hegseth contro la Cina

