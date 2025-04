Canarie travolte dal maltempo: piogge torrenziali, strade come fiumi e stato d’emergenza a Tenerife e Lanzarote | VIDEO

MeteoWeb

Le Isole Canarie tornano a fare i conti con il maltempo. Nel pomeriggio di sabato, forti piogge hanno investito l’arcipelago spagnolo, causando gravi disagi soprattutto a Tenerife e Lanzarote. Le immagini condivise sui social e diffuse dai media locali mostrano strade allagate, abitazioni invase dall’acqua e danni diffusi in diverse zone urbane. A Lanzarote, le precipitazioni sono iniziate nel primo pomeriggio, provocando rapidamente l’allagamento di cantine, case e arterie stradali. Alcune vie sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

A Tenerife, i disagi sono stati ancora più significativi. Le piogge torrenziali hanno causato frane e smottamenti, specialmente nelle aree settentrionali e in quelle montuose. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Día, si tratta delle precipitazioni più abbondanti registrate nelle ultime settimane.

Stato di emergenza

Il governo delle Canarie aveva inizialmente emesso una pre-allerta per pioggia a partire dalle ore 11:00 di sabato per Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Tuttavia, con il peggioramento della situazione nel corso della giornata, è stata attivata la fase d’emergenza del PEINCA, il Piano speciale di protezione civile e assistenza in caso di emergenza.

Parallelamente, l’Agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET) ha esteso fino alle ore 18:00 l’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. Questa misura ha interessato le municipalità del nord e l’area metropolitana di Tenerife, oltre all’intera isola di Lanzarote. Le autorità locali raccomandano prudenza ai cittadini e invitano a limitare gli spostamenti, soprattutto nelle aree più colpite, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore.

Maltempo. stato di emergenza alle Canarie

Maltempo impressionante alle Canarie: stato di allerta

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.