Capriolo cade nel Naviglio della Martesana: salvato | FOTO

MeteoWeb

Un cucciolo di capriolo è caduto nel Naviglio della Martesana a Gorgonzola, nel Milanese. L’animale è stato avvistato questa mattina in città. Nel pomeriggio, gli agenti della Polizia Locale di Gorgonzola, coordinati dal comandante Antonio Pierni, sono riusciti a trovarlo, avviando l’intervento di recupero. È stato individuato nel sottopasso che collega la strada Padana Superiore a via Trieste, lungo l’Alzaia Martesana. Gli agenti hanno contattato diversi enti per cercare di trovare un luogo dove il cucciolo possa essere ospitato, a partire da Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, e da Città metropolitana. Sembra che l’animale abbia riportato ferite sul corpo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.