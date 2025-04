Carlotta Award 2025: al via le candidature per ricercatori nel miglioramento genetico dei cereali

MeteoWeb

Fino al 30 aprile prossimo è possibile presentare la propria candidatura al Carlotta Award 2025, la 3ª edizione del premio riservato alle ricercatrici under 40 impegnate nel miglioramento genetico del grano e di altri cereali. Organizzata da ENEA, insieme a METROFOOD-IT e Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, il riconoscimento è dedicato a Carlotta Parisani Strampelli, moglie e collaboratrice del genetista italiano Nazzareno Strampelli. La domanda di partecipazione dovrà contenere un abstract descrittivo di un lavoro originale, corredato da un curriculum dettagliato e da un elenco di pubblicazioni. La premiazione del Carlotta Award 2025 si svolgerà nel quadro della conferenza internazionale From Seed to Pasta V (Bari, 24-27 settembre 2025).

