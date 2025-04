Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Pioggia al Nord, caldo record in Sicilia

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, cresce l’attenzione sulle previsioni meteo, soprattutto in vista di Pasqua e Pasquetta, due giornate da sempre dedicate alle gite fuori porta, ai pic-nic e alle passeggiate nelle città d’arte. Quest’anno, però, il quadro meteorologico potrebbe presentare più di un’incognita.

Dinamiche atmosferiche complesse in vista del periodo pasquale

Secondo le proiezioni più aggiornate dei modelli previsionali, la settimana che ci accompagnerà verso Pasqua sarà influenzata da una maggiore instabilità, con il possibile ritorno del maltempo su diverse aree del Paese. Alla base di questo cambiamento ci sarebbe un indebolimento del getto polare, unito all’ingresso di una vasta saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale.

Questo scenario favorirà il passaggio ripetuto di perturbazioni, che già da domenica 13 aprile inizieranno a interessare in particolare il Nord Italia, aprendo una fase meteorologicamente più dinamica e instabile.

Nord sotto la pioggia, Sud più stabile e caldo

Il maltempo tenderà a concentrarsi principalmente sulle regioni settentrionali, dove si prevedono rovesci, piogge diffuse e locali temporali, in particolare nelle ore pomeridiane. Liguria, Piemonte, Lombardia e le zone pedemontane delle Alpi e delle Prealpi saranno tra le più esposte, con accumuli pluviometrici che, secondo i modelli, potrebbero localmente raggiungere i 150-200 mm. In questi contesti non si escludono criticità idrogeologiche, specialmente nei bacini più sensibili.

Diverso il discorso per il Sud e parte del Centro, dove il richiamo di masse d’aria calda di origine nordafricana, sospinte dai venti di scirocco e ostro, manterrà il tempo in prevalenza stabile, seppur con cieli spesso velati da nubi alte o da polvere sahariana in sospensione. In queste regioni, le temperature risulteranno miti, con valori massimi che potranno facilmente superare i 22-24°C, e picchi localizzati oltre i 26°C in Sicilia.

Un fronte perturbato dopo l’altro: settimana agitata

Dopo il primo impulso perturbato atteso tra domenica e lunedì, l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche non si farà attendere. Il flusso occidentale resterà attivo per gran parte della settimana santa, favorendo il passaggio di altri fronti instabili che potranno nuovamente interessare le regioni centro-settentrionali, in particolare Toscana, Umbria settentrionale e alto Lazio.

Le piogge, alternate a momenti più asciutti, potranno risultare localmente intense, specie nel Nord-Ovest, e potrebbero presentarsi sotto forma di temporali, soprattutto nel pomeriggio, quando il contrasto termico risulta più marcato.

Verso metà settimana: piogge anche al Sud?

Un possibile cambiamento potrebbe manifestarsi tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, quando le proiezioni modellistiche suggeriscono un’estensione del maltempo anche alle regioni meridionali. In particolare, Campania, Calabria e Sicilia potrebbero sperimentare un peggioramento delle condizioni con piogge, rovesci e possibili fenomeni temporaleschi.

Questa evoluzione dipenderà molto dalla traiettoria dei fronti perturbati: se la circolazione atlantica dovesse abbassarsi di latitudine, l’instabilità si propagherebbe anche verso il Mezzogiorno, chiudendo la parentesi stabile dei giorni precedenti.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta: Italia spaccata in due?

Le linee di tendenza a lungo termine, seppur da interpretare con cautela, suggeriscono che le festività pasquali potrebbero essere condizionate da un’ulteriore perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico. Il periodo compreso tra il 18 e il 21 aprile, che include Pasqua e Pasquetta, potrebbe dunque vedere un’Italia spaccata in due:

Nord Italia: probabile persistenza di piogge, cielo grigio e clima fresco;

probabile persistenza di piogge, cielo grigio e clima fresco; Centro Italia: variabilità, con alternanza tra sole e piogge sparse, specie sulle zone interne;

variabilità, con alternanza tra sole e piogge sparse, specie sulle zone interne; Sud Italia: tempo più stabile e soleggiato, con temperature ancora superiori alla media stagionale.

Uno scenario meteo da seguire giorno per giorno

L’incertezza legata alla primavera rende sempre difficile una previsione precisa a distanza di oltre una settimana, ma le attuali tendenze indicano un periodo pasquale all’insegna dell’instabilità atmosferica per buona parte del Paese, soprattutto al Nord. Chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto farà bene a consultare gli aggiornamenti meteo più vicini alla data.

