Chernobyl: ecco cosa conteneva la nube tossica a quasi 40 anni dal disastro

MeteoWeb

Il 26 aprile 1986, alle 1:23 del mattino, il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose nel corso di un test mal gestito, liberando nell’atmosfera tonnellate di materiale radioattivo. Quello che seguì fu uno dei disastri ambientali più gravi del XX secolo: una nube tossica, carica di radionuclidi, si alzò sopra la centrale e iniziò a viaggiare sospinta dai venti, attraversando confini, cieli e generazioni.

A quasi quarant’anni dall’incidente, è fondamentale tornare a interrogarsi su cosa contenesse veramente quella nube invisibile e insidiosa, e perché continua a rappresentare un problema per la salute e l’ambiente.

Radionuclidi: il cuore invisibile della contaminazione

Il termine tecnico “nube tossica” descrive una miscela complessa di radionuclidi, ovvero atomi instabili prodotti dalla fissione nucleare del combustibile e dal danneggiamento delle strutture del reattore. Alcuni di questi elementi sono decaduti rapidamente, altri invece hanno lasciato un’eredità persistente, tuttora riscontrabile in suoli, acque e alimenti.

I principali radionuclidi identificati includono:

Iodio-131 : con un’emivita di circa 8 giorni, si fissa nella tiroide , soprattutto nei bambini, e ha contribuito a un aumento documentato di tumori tiroidei nei decenni successivi al disastro.

: con un’emivita di circa 8 giorni, si fissa nella , soprattutto nei bambini, e ha contribuito a un aumento documentato di nei decenni successivi al disastro. Cesio-137 : resta attivo per oltre 30 anni e si distribuisce nell’organismo umano colpendo diversi organi. È ancora rilevabile nei suoli dell’Europa orientale e in alcune aree montane del centro Europa.

: resta attivo per oltre e si distribuisce nell’organismo umano colpendo diversi organi. È ancora rilevabile nei e in alcune aree montane del centro Europa. Cesio-134 : chimicamente simile al cesio-137 ma con un tempo di dimezzamento di circa 2 anni. Ha contribuito alla contaminazione diffusa nei primi anni dopo l’incidente.

: chimicamente simile al cesio-137 ma con un tempo di dimezzamento di circa 2 anni. Ha contribuito alla nei primi anni dopo l’incidente. Stronzio-90: pericoloso per la sua capacità di mimare il calcio, si accumula nelle ossa e nei denti, aumentando il rischio di leucemie.

Oltre a questi, furono rilasciati oltre 100 radionuclidi diversi, molti dei quali a vita breve. Tuttavia, l’impatto cumulativo degli isotopi a lunga vita resta una minaccia silenziosa.

Dinamica dell’esplosione e dispersione della nube

Il rilascio radioattivo fu causato da due esplosioni termochimiche consecutive, che distrussero il tetto del reattore e provocarono un incendio durato oltre una settimana. In particolare, bruciò la grafite utilizzata come moderatore, sprigionando calore sufficiente a trasportare le particelle radioattive fino a oltre 1.200 metri di altezza.

Da lì, il materiale venne trasportato dalle correnti atmosferiche verso l’Europa settentrionale e centrale, raggiungendo anche Scandinavia, Svizzera, Italia e persino la costa orientale del Nord America.

Le piogge giocarono un ruolo chiave nella ricaduta al suolo, contaminando campi, pascoli, foreste e corsi d’acqua, con conseguenze ambientali di lungo periodo.

Conseguenze sanitarie: la tiroide come bersaglio primario

Il radionuclide più studiato in relazione agli effetti sulla salute è lo iodio-131, per il suo assorbimento selettivo da parte della tiroide. Studi condotti in Bielorussia, Ucraina e Russia hanno mostrato un forte aumento dei carcinomi tiroidei nei bambini esposti nei giorni successivi all’incidente.

Anche il cesio-137 e lo stronzio-90, per la loro persistenza ambientale, continuano a generare preoccupazione, essendo stati rilevati in alimenti come latte, carne, funghi e selvaggina, contribuendo a una dose radiologica cronica.

Impatto ambientale: un’eredità difficile da cancellare

L’incidente di Chernobyl colpì anche ecosistemi interi. In molte aree contaminate si osservano ancora oggi effetti sulla biodiversità e sulle catene alimentari naturali.

Interi territori agricoli e allevamenti furono dichiarati inidonei alla produzione alimentare, e decine di villaggi furono abbandonati. La bioaccumulazione di cesio e stronzio in pesci e animali selvatici resta un problema attuale.

Chernobyl oggi: un rischio ancora attuale?

Quasi 40 anni dopo, Chernobyl continua a far parlare di sé. Radionuclidi come il cesio-137 e lo stronzio-90 sono ancora presenti nei terreni profondi, e possono riemergere in superficie a causa di incendi, alluvioni o attività umane.

Eventi recenti, come gli incendi boschivi del 2020 nella zona di esclusione, hanno riacceso il dibattito sulla gestione del rischio e sul monitoraggio ambientale continuo.

Conclusioni: una lezione ancora attuale

Chernobyl non è solo un evento storico, ma un monito attuale sulla fragilità dei sistemi complessi e sull’importanza della prevenzione e della trasparenza nella comunicazione scientifica.

Conoscere la composizione della nube tossica e gli effetti dei radionuclidi rilasciati ci aiuta a comprendere meglio il legame tra tecnologia, ambiente e salute – e a prepararci ad affrontare le sfide del futuro con maggiore consapevolezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.