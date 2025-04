Solo 3,8 chilometri separano USA e Russia: il VIDEO virale di Elon Musk sul ponte di ghiaccio nello Stretto di Bering

MeteoWeb

Elon Musk ha pubblicato un video sulla piattaforma X (ex Twitter) per dimostrare un fatto poco noto ma straordinario: tra Stati Uniti e Russia ci sono solo 2,4 miglia di distanza (circa 3,8 chilometri). Il video, divenuto virale in poche ore, mostra la Bering Strait, nello specifico l’area tra l’isola di Little Diomede (USA) e l’isola di Big Diomede (Russia). Queste due isole, separate da un sottile braccio di mare, rappresentano il punto di massima vicinanza tra i due Paesi, da sempre rivali geopolitici.

Little Diomede ospita una piccola comunità americana di appena 82 abitanti, mentre Big Diomede è una base militare russa senza popolazione civile. Secondo quanto evidenziato da Musk, durante l’inverno lo stretto di Bering può ghiacciarsi, formando un ponte naturale di ghiaccio. In teoria, questo permetterebbe un passaggio terrestre tra i due continenti, un fatto affascinante che alimenta discussioni sia scientifiche che politiche.

USA e Russia separate solo da 3,8 chilometri

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.