Di nuovo chiusa la meraviglia naturale della Scala dei Turchi

Il commissario straordinario del Comune di Realmonte ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura della Scala dei Turchi. L’area sarà nuovamente recintata per impedire l’accesso dei visitatori a questa meraviglia naturale, che risulta estremamente fragile. Lo scorso anno, il sindaco Sabrina Lattuca, in collaborazione con l’associazione Mareamico, era riuscita a riaprirla al pubblico, ma in modo limitato e con l’introduzione di un biglietto d’ingresso. Inoltre, erano stati fatti dei passi per creare una fondazione che si occupasse della gestione del sito e offrisse opportunità di lavoro a giovani disoccupati.

“Oggi, dopo l’avventata decisione del consiglio comunale che ha approvato la sfiducia al sindaco, Realmonte e tutta la provincia hanno fatto un deciso passo indietro“, afferma Mareamico.

Cos’è la Scala dei Turchi

La Scala dei Turchi è una spettacolare falesia di marna bianca situata sulla costa di Realmonte, vicino Agrigento, in Sicilia. Questa formazione geologica unica deve la sua forma a gradoni all’erosione differenziale da parte degli agenti atmosferici e del mare sui diversi strati di marna e calcare. La marna, una roccia sedimentaria composta da argilla e carbonato di calcio, conferisce il caratteristico colore bianco candido. Il nome deriva dalla leggenda secondo cui le navi dei pirati saraceni, chiamati “turchi”, trovavano riparo in questa zona.

