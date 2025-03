Alla scoperta del cielo primaverile, ecco cosa ci riserva aprile 2025

MeteoWeb

Il mese di aprile 2025 segna un periodo di transizione nel cielo notturno, con numerosi eventi astronomici degni di nota. La posizione del Sole cambia, le fasi lunari si alternano e i pianeti si spostano attraverso il cielo, offrendo diverse opportunità di osservazione. Inoltre, il cielo di aprile ci regala fenomeni come il picco delle Liridi e un’eccezionale congiunzione tra Venere e Saturno, nonché l’inizio dell’osservazione di nuove costellazioni. Scopriamo insieme gli eventi più importanti di questo mese, per sfruttare al meglio le notti primaverili.

Il Sole

Nel mese di aprile, il Sole si trova nella costellazione dei Pesci fino al 18 aprile, quando entrerà nell’Ariete, segnando un importante cambiamento per il cielo. In questa fase, la durata del giorno aumenta di circa 80 minuti, portando un progressivo allungamento delle ore di luce, caratteristico della stagione primaverile.

La Luna

Le fasi lunari di aprile 2025 sono importanti per determinare i momenti migliori per osservare i pianeti e altri fenomeni celesti. Ecco il calendario delle fasi lunari di aprile:

Primo Quarto : 5 aprile

: 5 aprile Luna Piena : 13 aprile

: 13 aprile Ultimo Quarto : 21 aprile

: 21 aprile Luna Nuova: 27 aprile

La data della Pasqua è il 20 aprile: cioè la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera.

La Luna verrà a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra il 13 aprile (apogeo, 406.294 km) e nel punto più vicino il 27 (perigeo, 357.118 km).

I pianeti nel cielo del mese di aprile 2025

Il mese di aprile offre visibilità variabile per i pianeti, con alcuni più facili da osservare rispetto ad altri:

Mercurio ritorna nel cielo del mattino, ma sarà difficile da vedere, poiché appare molto vicino all’orizzonte orientale e nella luce dell’alba;

ritorna nel cielo del mattino, ma sarà difficile da vedere, poiché appare molto vicino all’orizzonte orientale e nella luce dell’alba; Venere è protagonista del cielo del mattino. Dopo la congiunzione con il Sole del mese precedente, si eleva rapidamente nel cielo e diventa facilmente osservabile, con il picco della sua visibilità alla fine del mese, quando sorgerà oltre un’ora e mezza prima del Sole;

è protagonista del cielo del mattino. Dopo la congiunzione con il Sole del mese precedente, si eleva rapidamente nel cielo e diventa facilmente osservabile, con il picco della sua visibilità alla fine del mese, quando sorgerà oltre un’ora e mezza prima del Sole; Marte rimane visibile nelle prime ore della notte, anche se il suo tempo di osservabilità si ridurrà nel corso del mese, visto che tramonta progressivamente prima;

rimane visibile nelle prime ore della notte, anche se il suo tempo di osservabilità si ridurrà nel corso del mese, visto che tramonta progressivamente prima; Giove sarà visibile nella parte iniziale della notte, ma il suo orario di tramonto anticipa progressivamente, riducendo il periodo in cui può essere osservato;

sarà visibile nella parte iniziale della notte, ma il suo orario di tramonto anticipa progressivamente, riducendo il periodo in cui può essere osservato; Saturno appare al mattino prima del sorgere del Sole. All’inizio del mese sarà difficile da individuare, ma verso la fine di aprile, la sua visibilità migliorerà, in particolare intorno al 29 aprile, quando sarà in congiunzione con Venere;

appare al mattino prima del sorgere del Sole. All’inizio del mese sarà difficile da individuare, ma verso la fine di aprile, la sua visibilità migliorerà, in particolare intorno al 29 aprile, quando sarà in congiunzione con Venere; Urano è caratterizzato da osservazione limitata, poiché si avvicina alla congiunzione con il Sole, rendendolo difficile da vedere a causa della sua posizione troppo vicina al Sole stesso;

è caratterizzato da osservazione limitata, poiché si avvicina alla congiunzione con il Sole, rendendolo difficile da vedere a causa della sua posizione troppo vicina al Sole stesso; Nettuno ritorna nel cielo del mattino, poco prima del Sole, e si troverà vicino a Venere e Saturno. Tuttavia, come sempre, la sua osservazione rimarrà molto difficile, dato che si trova estremamente basso sull’orizzonte e non è visibile ad occhio nudo.

Congiunzioni

Il cielo del mese di aprile 2025 offre anche diverse affascinanti congiunzioni:

Luna – Pleiadi : 1 aprile

: 1 aprile Luna – Giove : 2 aprile

: 2 aprile Luna – Marte : 5 aprile

: 5 aprile Luna – Venere – Saturno : 25 aprile all’alba

: 25 aprile all’alba Venere – Saturno : 29 aprile al mattino

: 29 aprile al mattino Luna – Pleiadi : 29 aprile

: 29 aprile Luna – Giove: 30 aprile

Costellazioni

Ad aprile, il cielo è in una fase di transizione tra il cielo invernale e quello estivo. Nei primi giorni del mese, possiamo ancora ammirare costellazioni invernali come Orione, Toro, Gemelli e Auriga, che continuano a dominare il cielo notturno. Tuttavia, man mano che il mese avanza, il cielo orientale comincia a mostrare le costellazioni estive, tra cui Vega nella Lira e Arturo in Bootes, che diventano visibili nelle ore notturne. La Corona Boreale e la costellazione di Ercole (con il famoso ammasso M13) sono anch’esse ben visibili, insieme alle costellazioni zodiacali come Cancro, Leone e Vergine, che dominano il cielo meridionale.

Le Liridi protagoniste del cielo di aprile 2025

Uno degli eventi più affascinanti di aprile è il picco delle Liridi, che raggiungeranno il loro culmine nella notte del 21-22 aprile. Queste meteore, che sembrano provenire dalla costellazione della Lira, si caratterizzano per la loro velocità di circa 49 km/s e per le scie luminose che lasciano nel cielo. Nonostante la luminosità lunare nei giorni precedenti, il cielo si farà più buio nelle ore successive alla mezzanotte, offrendo una visibilità migliore per osservare le Liridi, con una media di circa 12 meteore per ora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.