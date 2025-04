Cina in allerta per venti da tifone provenienti dalla Mongolia

MeteoWeb

La Cina settentrionale si prepara a tempeste con venti da tifone questo fine settimana: Pechino che ha rinviato importanti eventi sportivi, chiuso parchi, sospeso decine di servizi ferroviari e sconsigliato ai suoi 22 milioni di residenti di viaggiare se non strettamente necessario. Decine di voli sono stati cancellati. Secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua, si prevede che un vortice freddo proveniente dalla Mongolia attraverserà le province settentrionali della Cina da venerdì pomeriggio fino al fine settimana, portando venti insolitamente forti con raffiche fino a 150 km/h.

I forti venti che trasportano sabbia e polvere dalla Mongolia sono normali in questo periodo dell’anno, ma il cambiamento climatico ha reso gli eventi meteorologici più estremi. Pechino ha emesso la sua prima allerta arancione per burrasca in 10 anni per questo fine settimana, la seconda più alta delle quattro.

Sabato le temperature nella capitale dovrebbero scendere di 12°C e i meteorologi hanno lanciato l’allarme: la velocità del vento potrebbe eguagliare o superare i record di aprile risalenti al 1951. Si prevede che forti nevicate ricopriranno parti della regione cinese della Mongolia Interna e della Cina nordorientale, mentre la Cina meridionale potrebbe essere colpita dalle più intense grandinate avvenute quest’anno.

La mezza maratona di Pechino programmata per domenica, in cui robot umanoidi avrebbero dovuto gareggiare accanto agli esseri umani per mostrare i progressi tecnologici della Cina, è stata posticipata di una settimana.

