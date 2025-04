La Cina ha testato una bomba all’idrogeno non nucleare

MeteoWeb

I ricercatori cinesi hanno fatto detonare con successo un ordigno esplosivo a base di idrogeno in un test controllato sul campo, innescando reazioni chimiche a catena devastanti senza l’utilizzo di materiali nucleari, secondo uno studio pubblicato a marzo. La bomba da 2kg ha generato una palla di fuoco a temperatura superiore a 1.000 gradi Celsius per oltre due secondi – 15 volte di più rispetto a esplosioni equivalenti di TNT – senza l’utilizzo di materiali nucleari, ha affermato lo studio.

Sviluppato dal 705 Research Institute della China State Shipbuilding Corporation (CSSC), un attore chiave nei sistemi d’arma sottomarini, il dispositivo utilizza un materiale di accumulo di idrogeno allo stato solido a base di magnesio. Questo materiale – una polvere argentea nota come idruro di magnesio – immagazzina considerevolmente più idrogeno di un serbatoio pressurizzato. Originariamente era stato sviluppato per trasportare il gas in aree non collegate alla rete elettrica, dove poteva alimentare celle a combustibile per produrre elettricità e calore puliti.

Quando attivato da esplosivi convenzionali, l’idruro di magnesio subiva una rapida decomposizione termica, rilasciando idrogeno gassoso che si infiammava in un inferno prolungato, hanno affermato i ricercatori in un articolo sottoposto a revisione paritaria pubblicato sulla rivista cinese Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

“Le esplosioni di idrogeno gassoso si innescano con un’energia di innesco minima, hanno un ampio raggio d’azione e scatenano fiamme che si espandono rapidamente verso l’esterno, diffondendosi ampiamente”, ha affermato il team, guidato dal ricercatore del CSSC Wang Xuefeng. “Questa combinazione consente un controllo preciso dell’intensità dell’esplosione, ottenendo facilmente una distruzione uniforme di bersagli in vaste aree“.

La bomba all’idrogeno può causare danni termici estesi perché la palla di fuoco incandescente che produce – sufficiente a fondere le leghe di alluminio – dura molto più a lungo del fugace flash di 0,12 secondi del TNT, secondo lo studio. Wang e il suo team hanno condotto una serie di esperimenti che hanno dimostrato il potenziale energetico diretto dell’arma.

