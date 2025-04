La Cina ha messo gli occhi sulle Isole Canarie: perché Pechino le considera un ponte strategico verso l’Africa e l’Atlantico

MeteoWeb

Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo gli occhi sulle Isole Canarie, stando a quanto riportano alcuni media iberici, tra cui Abc. Un dato che non è passato inosservato è che Xi ha visitato le Canarie già tre volte dall’inizio del suo mandato recandosi due volte a Gran Canaria e una a Tenerife. Ad attirare l’attenzione del presidente cinese sarebbero vari fattori, in primo luogo la posizione geografica dell’arcipelago spagnolo, vicino all’Africa e in un punto strategico dell’Oceano Atlantico. Avere un avamposto alle Canarie facilita il commercio con i Paesi africani in cui Pechino vuole espandere la sua influenza e porta vantaggi nella pesca. Negli ultimi anni, sottolinea Huffington Post Spagna, le operazioni commerciali e di pesca cinese hanno potuto contare sulla collaborazione indispensabile delle basi portuali delle Canarie per poter commerciare con i paesi africani vicini.

Il porto di Las Palmas, a Gran Canaria, dispone di infrastrutture molto migliori rispetto a quelle dei paesi africani vicini, cosa che gioca un ruolo fondamentale per le aspirazioni cinesi nella regione. I media iberici fanno notare ad esempio che la nave cinese Hai Gong You 302, opera frequentemente nel porto di Gran Canaria, in modo da poter rifornire principalmente paesi come Senegal, Marocco e Mauritania.

Gli altri motivi

Le Isole Canarie sono anche un importante trampolino di lancio per l’America e per il controllo del Nord Atlantico. “Avere una presenza sulle isole, da un punto di vista logistico, significa aggiungere un altro checkpoint a quelli che i cinesi hanno già al Pireo, a Rotterdam oa Chancay, in Perù”, ha detto ad Abc Fernando Cortiñas, professore alla IE Business School. La città di Las Palmas poi ospita l’unica sede internazionale della China National Fisheries Corporation, che è il principale produttore di pesce al mondo. Sembra poi che i cinesi siano entrati nel business del turismo acquistando strutture alberghiere nelle isole. Il valore strategico delle Canarie per Pechino era stato confermato anche dall’ambasciatore cinese in Spagna, Jao Jing, che, ricorda Abc, disse ai media: “vogliamo che le Isole Canarie siano il ponte della Cina nell’Africa occidentale in settori come l’energia. È una grande priorità”.

