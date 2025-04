La Cina occupa la barriera corallina di Sandy Cay: tensioni crescenti nel Mar Cinese Meridionale durante le esercitazioni USA-Filippine

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita il canale militare dell’emittente statale CCTV, la Cina avrebbe preso il controllo di Sandy Cay, una barriera corallina contesa a pochi chilometri dalla principale base militare delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Secondo quanto riferito, questo mese la Guardia costiera cinese ha “implementato il controllo marittimo ed esercitato la giurisdizione sovrana” su Sandy Cay, issando la bandiera cinese per affermare la sovranità sulla barriera corallina, che fa parte delle Isole Spratly. Questo sviluppo avviene mentre le Filippine e il loro alleato, gli Stati Uniti, stanno conducendo Balikatan, la loro più grande esercitazione militare annuale, che si concentrerà sulla difesa costiera e sulla conquista delle isole. Queste esercitazioni si svolgeranno la prossima settimana sul territorio filippino più vicino alle Spratly.

Sebbene Sandy Cay sia un piccolo banco di sabbia, di poco più di 200 metri quadrati, riveste un notevole valore strategico per la Cina. Secondo il diritto internazionale, garantisce un mare territoriale e il suo raggio di 12 miglia nautiche si sovrappone all’isola di Thitu, un punto di monitoraggio chiave per le Filippine per monitorare le attività cinesi nella regione. Alcuni esperti marittimi sostengono che un’ulteriore rivendicazione cinese è improbabile, poiché le isole artificiali costruite e militarizzate da Pechino nell’ultimo decennio garantiscono già ai suoi militari e alla sua guardia costiera una presenza e un raggio d’azione sufficienti nella zona.

