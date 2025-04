La Cina oggi lancia la missione Shenzhou-20: nuovo passo verso la conquista dello Spazio

MeteoWeb

Pechino continua a puntare alle stelle. Oggi, alle 17:17 ora locale, dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel remoto deserto nord-occidentale della Cina, partirà la missione Shenzhou-20 con 3 astronauti diretti verso la stazione spaziale Tiangong. Si tratta di un ulteriore tassello nell’ambizioso piano spaziale cinese, che mira a rivaleggiare con gli Stati Uniti nel dominio dell’orbita terrestre e oltre.

L’equipaggio è composto da 3 uomini: il comandante Chen Dong, 46 anni, veterano dello Spazio ed ex pilota di caccia, è noto per essere stato il primo astronauta cinese a superare i 200 giorni in orbita. Accanto a lui, Chen Zhongrui, 40 anni, ex pilota dell’aeronautica, e Wang Jie, 35 anni, ex ingegnere spaziale, entrambi al loro debutto nello Spazio.

La Cina, seconda economia mondiale, ha investito miliardi nel suo programma spaziale, sostenuto direttamente dal presidente Xi Jinping, che lo definisce parte del “sogno spaziale” del popolo cinese. Tra gli obiettivi futuri: una missione con equipaggio sulla Luna entro il decennio e la costruzione di una base lunare permanente.

