La Cina pronta a lanciare la missione Shenzhou-20: un nuovo passo verso la Luna

La Cina si prepara a compiere un nuovo balzo nel suo ambizioso programma spaziale con il lancio imminente della missione Shenzhou-20. L’obiettivo? Rafforzare la presenza umana nello spazio e avvicinarsi sempre più al traguardo dichiarato: portare astronauti sulla Luna entro il 2030. La navicella, che trasporterà 3 astronauti, partirà dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel cuore della Cina nordoccidentale, dirigendosi verso la stazione spaziale Tiangong, gioiello tecnologico dell’ingegneria spaziale cinese. L’equipaggio resterà in orbita per 6 mesi, durante i quali condurrà una serie di esperimenti scientifici e test operativi, fondamentali per le future missioni lunari.

Preparativi a pieno ritmo

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia Spaziale Cinese con Equipaggio (CMSA), sia la navicella Shenzhou che il razzo vettore Long March-2F sono già stati trasferiti al sito di lancio nella remota base nel deserto. Le strutture risultano “in buone condizioni” e i test congiunti si stanno svolgendo secondo programma. La data esatta del lancio non è stata ancora resa pubblica, ma si parla di un “momento opportuno nel prossimo futuro”.

Verso la Luna e oltre

Questa missione rappresenta una tappa strategica verso obiettivi ben più vasti: portare astronauti cinesi sulla superficie lunare entro la fine del decennio e successivamente costruire una base stabile sul nostro satellite. In un panorama spaziale sempre più competitivo, la Cina si afferma come uno degli attori principali, puntando non solo all’esplorazione scientifica ma anche alla leadership simbolica e tecnologica.

Sebbene non siano stati ancora resi noti i nomi degli astronauti coinvolti nella missione Shenzhou-20, i vertici del programma assicurano che l’equipaggio è pronto.

Un futuro tra le stelle

Con la missione Shenzhou-20, la Cina continua a dimostrare la solidità e la progressione del proprio programma spaziale. L’esplorazione della Luna non è più una questione di “se”, ma di “quando”, e Pechino sembra determinata a scrivere le prossime pagine della storia dell’esplorazione spaziale.

