Cina, pronto il ponte più alto del mondo: il Huajiang Grand Canyon Bridge apre nel 2025

Nel cuore montuoso della provincia cinese di Guizhou, nel sud-ovest del Paese, sta per essere completata un’opera destinata a entrare nella storia dell’ingegneria mondiale: si tratta dell’Huajiang Grand Canyon Bridge, un ponte sospeso in acciaio che sorgerà a ben 625 metri (2.051 piedi) di altezza sul livello del fiume, superando di quasi 300 metri l’attuale detentore del record, il Viadotto di Millau in Francia. Il ponte attraversa il maestoso Huajiang Grand Canyon, conosciuto anche come la “crepa della terra”, una gola spettacolare in un’area segnata da un terreno estremamente frastagliato e difficile da percorrere. Proprio per questo motivo, il governo cinese ha avviato un vasto piano di potenziamento infrastrutturale nelle zone più interne e meno sviluppate, come Guizhou, situata a circa 1.300 chilometri a ovest di Shenzhen.

La costruzione del ponte è iniziata ufficialmente il 18 gennaio 2022 e, secondo quanto riferito dai media locali, sarà completata entro il 30 giugno 2025. Attualmente i lavori sono al 95% di completamento e l’apertura al traffico è prevista per la seconda metà del 2025. Con una lunghezza totale di 2.890 metri (9.482 piedi), il ponte è costituito da una struttura a traliccio d’acciaio sospeso che pesa complessivamente 22.000 tonnellate, l’equivalente di tre Torri Eiffel.

Secondo Zhang Shenglin, ingegnere capo del Guizhou Highway Group, “questa meraviglia ingegneristica non sarà solo la più alta al mondo, ma la prima nel suo genere a operare in entrambe le direzioni. Sarà un nuovo simbolo della forza infrastrutturale della Cina”.

Un impatto concreto per le comunità locali

Ma il ponte Huajiang non è solo un monumento al progresso tecnologico. Il suo impatto sarà immediato e tangibile: il tragitto attualmente lungo due ore per attraversare il canyon sarà ridotto a un solo minuto, rivoluzionando trasporti, logistica e collegamenti tra comunità isolate.

Non sorprende che quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo si trovi oggi proprio nella provincia di Guizhou, a dimostrazione della volontà della Cina di superare i propri limiti geografici con infrastrutture da record. Con l’inaugurazione imminente del ponte Huajiang, la Cina si prepara a scrivere un nuovo capitolo nell’ingegneria civile mondiale, alzando ancora una volta l’asticella dell’impossibile.

