Cina a rischio fallimento climatico: servono riduzioni urgenti delle emissioni per rispettare l’Accordo di Parigi

MeteoWeb

Il Co-Fondatore del Centre for Research on Energy and Clean Air, Lauri Myllyvirta, sul percorso climatico della Cina ha dichiarato: “deve ora ridurre le emissioni in termini assoluti dal 2024 al 2030 per rispettare l’impegno di Parigi, a causa del rapido aumento delle emissioni durante e dopo la pandemia di COVID-19, che ha allontanato il Paese dal raggiungimento degli obiettivi. L’attuale impegno principale della Cina nell’ambito dell’accordo di Parigi è quello di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio di oltre il 65% dal 2005 al 2030. Questa riduzione delle emissioni è difficile da conciliare con il piano ufficiale che prevede di raggiungere il picco delle emissioni solo ‘prima del 2030’, il che implica altri anni di aumenti e non lascia abbastanza tempo per riportare le emissioni al di sotto dei livelli del 2024 entro il 2030. È allarmante che le dichiarazioni politiche di alto livello si concentrino attualmente solo sugli obiettivi di picco di CO₂ e di neutralità del carbonio, mentre l’obiettivo di intensità non viene nemmeno menzionato.

Sebbene l’attuale crescita dell’energia pulita in Cina renda del tutto possibile per il Paese raggiungere la riduzione delle emissioni richiesta, l’obiettivo di intensità di carbonio che sarà fissato nel prossimo piano quinquennale è un test chiave dell’impegno della Cina. Per il prossimo quinquennio, la Cina dovrà fissare l’obiettivo di ridurre l’intensità di CO₂ del 22-24%, rispetto all’obiettivo del 18% previsto dall’attuale piano quinquennale: un obiettivo che sarà gravemente mancato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.