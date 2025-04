La Cina spinge sull’uso internazionale dello yuan per contrastare le tensioni commerciali

MeteoWeb

La Cina intensifica i propri sforzi per promuovere l’uso internazionale dello yuan, in risposta alle crescenti tensioni commerciali globali. Un alto funzionario della Banca Popolare Cinese (PBOC), Lu Lei, ha dichiarato che un nuovo piano per facilitare i servizi finanziari transfrontalieri rafforzerà l’utilizzo della valuta cinese nei pagamenti e negli investimenti globali. La strategia invita le imprese statali a privilegiare lo yuan nelle operazioni internazionali, in particolare durante l’espansione all’estero. Il contesto globale, ha spiegato Lu, è sempre più complesso: il sistema commerciale multilaterale è ostacolato e il protezionismo in aumento minaccia la stabilità delle catene di approvvigionamento.

Nel frattempo, il presidente Xi Jinping ha visitato 3 Paesi del Sud/Est asiatico, esortando alla cooperazione regionale e opponendosi alle intimidazioni unilaterali, un chiaro riferimento alla recente imposizione di dazi reciproci da parte degli Stati Uniti.

