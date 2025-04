Una “vasta città sotterranea” sotto le piramidi di Giza? Critiche sullo studio in Egitto | FOTO

MeteoWeb

I ricercatori affermano di aver scoperto le leggendarie Sale di Amenti in una “vasta città” sotto le piramidi di Giza, in Egitto, una teoria che ha lasciato perplessi gli esperti che hanno liquidato le affermazioni come “fake news“. Gli scienziati italiani e scozzesi che studiano la piramide di Chefren affermano che lo “studio rivoluzionario ha ridefinito i confini dell’analisi dei dati satellitari e dell’esplorazione archeologica“, secondo la portavoce Nicole Ciccolo.

Corrado Malanga dell’Università di Pisa e Filippo Biondi dell’Università di Strathclyde, in Scozia, hanno guidato la spedizione, chiamata Progetto Chefren, per scoprire la seconda piramide più grande dell’altopiano di Giza. Gli scienziati hanno affermato di aver individuato cinque piccole strutture simili a stanze all’interno della piramide utilizzando la tecnologia radar ad apertura sintetica (SAR). Una struttura conteneva un sarcofago erroneamente ritenuto la tomba del faraone, ha affermato il team in un comunicato stampa.

Il gruppo sostiene che le cinque strutture, sconosciute prima delle immagini, sono state trovate al centro della piramide. Le strutture appena scoperte sono collegate a percorsi che conducono sotto la superficie e si ritiene che espongano stanze e pozzi nascosti sotto la meraviglia del mondo di 4.500 anni fa.

I segnali elettromagnetici sono stati trasformati in dati fononici che hanno svelato infrastrutture più grandi che scendono a centinaia di metri sottoterra. Si pensa che le otto grandi strutture verticali, teorizzate come pozzi o condotti, si estendano per oltre 1980 metri di larghezza e 610 metri sottoterra. I ricercatori non hanno rivelato l’uso delle strutture più grandi ma pianificano ulteriori analisi e possibili scavi per verificare la “natura artificiale delle strutture“.

Il progetto ha utilizzato due satelliti a 675km di altezza nello spazio per inviare segnali radar che “fotografavano” le piramidi, secondo il Daily Mail. I dati sono stati compilati in immagini per creare una copia approssimativa di ciò che si ritiene si trovi sotto le piramidi, compresi gli otto pozzi. La struttura cava è costituita da percorsi a spirale che conducono più in profondità nel sottosuolo.

Il gruppo ha utilizzato i dati per creare un modello 3D approssimativo che stima ciò che si ritiene sia nascosto agli occhi del mondo. “Quando ingrandiremo le immagini [in futuro], riveleremo che sotto di esse si trova ciò che può essere descritto solo come una vera città sotterranea”, ha affermato Malanga.

Le critiche

Scetticismo e accuse che lo studio fosse una bufala sono sorti quando il progetto non ha pubblicato le informazioni con alcuna revisione paritaria da parte di ricercatori indipendenti. Il Dott. Zahi Hawass, un rinomato archeologo ed ex Ministro delle antichità egiziano, ha prontamente definito le affermazioni “completamente sbagliate” e “fake news”. “L’affermazione di usare il radar all’interno della piramide è falsa e le tecniche impiegate non sono né scientificamente approvate né convalidate”, ha detto al National.

Un ricercatore dell’Università di Denver ha detto che le affermazioni sono “esagerate” in quanto la tecnologia non è abbastanza avanzata per creare tali immagini.

L’esperto di radar Lawrence Conyers ha detto che è probabile che le cinque strutture più piccole trovate appena sotto la superficie possano essere lì a causa della storia della zona. Conyers ha detto che la terra era sacra per le antiche civiltà anche prima che le piramidi fossero costruite, secondo il Daily Mail.

Le Sale di Amenti

Le affermazioni sulla presunta scoperta hanno contribuito a un crescente interesse nella possibilità di una scoperta di testi antichi e altre risorse dai miti egizi. “Una correlazione notevolmente forte tra la disposizione e le caratteristiche di queste camere sotterranee e le leggendarie Sale di Amenti come descritte nei miti antichi“, ha detto Ciccolo.

Le Sale di Amenti includono la leggendaria Sala dei Registri, una stanza nascosta che si ritiene si trovi sotto il complesso della piramide o la Grande Sfinge contenente risorse di informazioni sugli antichi popoli della zona. “Queste nuove scoperte archeologiche potrebbero ridefinire la nostra comprensione della topografia sacra dell’antico Egitto, fornendo coordinate spaziali per strutture sotterranee precedentemente sconosciute e inesplorate”, ha aggiunto Ciccolo.

