City Nature Challenge 2025: Roma tra le protagoniste della sfida globale per la biodiversità

Roma, anche quest’anno, partecipa alla City Nature Challenge, una delle più grandi competizioni internazionali dedicate all’osservazione della biodiversità urbana. Dal 25 al 28 aprile 2025, la Capitale si unirà a oltre 500 città in tutto il mondo per documentare la flora e la fauna locali attraverso la fotografia naturalistica. La City Nature Challenge è una sfida amichevole tra città che mira a coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e appassionati di natura: eventi durante i quali si esce all’aperto per fotografare e segnalare piante non coltivate e animali selvatici presenti nel territorio urbano.

Come partecipare

Prendere parte all’iniziativa è semplice:

Scarica l’app gratuita iNaturalist o registrati sul sito www.inaturalist.org.

Crea un profilo utente.

Individua piante spontanee e animali selvatici da fotografare.

Condividi le tue osservazioni direttamente tramite l’app o dal sito web.

