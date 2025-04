Clamoroso crollo del prezzo del petrolio: mai così basso da tre anni, i veri motivi

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile, i prezzi del petrolio sono scesi del 7%, attestandosi al livello più basso degli ultimi tre anni dopo la scelta dell’OPEC di aumentare le quote di produzione. La decisione dell’OPEC arriva su pressione dell’Arabia Saudita in seguito al mancato rispetto delle quote di produzione di Kazakistan e Iraq, che erano stati avvisati di abbassare la loro produzione.

Qualcuno ha attribuito questo calo ai dazi imposti dal Presidente USA Donald Trump, in previsione di una crisi globale. Ma i motivi sono molto più profondi e legati, appunto, proprio per l’aumento della produzione deciso dall’OPEC e quindi ad un aumento dell’offerta.

