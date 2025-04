Clima nei capoluoghi: l’Indice 2025 con i trend degli ultimi 15 anni e 5 nuovi parametri

MeteoWeb

Lunedì 28 aprile Il Sole 24 Ore uscirà in edicola il risultato di “INDICE DEL CLIMA 2025”, l’annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborata dal Sole 24 Ore su dati rilevati e validati da 3b Meteo, che traccia anche i trend climatici degli ultimi 15 anni in 107 capoluoghi con 15 parametri meteorologici relativi al periodo 2014-2024, 5 nuovi parametri in più rispetto alla classifica 2024. L’indice sintetico è uno dei 90 indicatori che compongono l’indagine annuale della “Qualità della vita”.

L’indagine prende in esame i dati climatici relativi all’ultimo decennio 2014-2024, rilevati e validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo, del gruppo Meteosolutions Srl che gestisce l’omonimo portale di previsioni meteorologiche. I dati vengono poi elaborati dall’ufficio studi del Sole 24 Ore e il punteggio finale viene attribuito in base ai 15 parametri climatici presi in esame (soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica), ri-parametrati da 0 a 1000.

Dall’analisi longitudinale di questi 15 parametri climatici emergerà anche il quadro dell’evoluzione degli eventi climatici estremi.

