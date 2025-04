Clima, estate 2024 la più calda degli ultimi 2mila anni in Lapponia: lo studio

MeteoWeb

L’estate 2024 è stata da record in Lapponia. La temperatura media giugno-agosto a Sodankyla Tahtela, in Finlandia, è stata di +15,9°C, superando di 0,4°C il precedente record del 1937. Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista npj Climate & Atmospheric Sciences, l’estate 2024 non è stata solo la più calda nelle registrazioni strumentali, ma è stata molto probabilmente la più calda degli ultimi 2mila anni, come stimato da osservazioni indirette della temperatura. La scoperta si basa su ricostruzioni della temperatura ricavate dagli anelli del pino silvestre.

Lo studio, condotto dall’Istituto Meteorologico finlandese e dall’Istituto finlandese per le Risorse naturali, ha utilizzato due diverse ricostruzioni: una risalente a 2mila anni fa e l’altra a 1.170 anni fa. Secondo queste ricostruzioni, l’estate più calda in assoluto si è verificata nel 1937, un’estate che ora è stata nettamente superata sulla base di misurazioni dirette. “Gli anelli degli alberi vengono datati con precisione annuale e mostrano una forte correlazione con le temperature osservate da giugno ad agosto, il che consente un confronto significativo con le osservazioni attuali“, afferma Samuli Helama, ricercatore senior presso il Natural Resources Institute Finland.

Il ruolo del cambiamento climatico e della circolazione atmosferica

Il nuovo studio ha anche stimato il contributo del cambiamento climatico alle temperature medie dell’estate 2024 a Sodankyla. I risultati indicano che l’estate nella località è stata più calda di circa 2,1°C a causa del cambiamento climatico. Senza il riscaldamento globale osservato, un’estate così calda sarebbe stata estremamente rara, verificandosi solo una volta ogni circa 1.400 anni. Oggi, si prevede che un’estate altrettanto calda si verifichi in media una volta ogni 16 anni, il che la rende circa cento volte più probabile.

Oltre al cambiamento climatico, lo studio dimostra che la circolazione atmosferica, ovvero il modello meteorologico su larga scala, ha favorito la formazione dell’estate più calda mai registrata. “Quindi, l’estate sarebbe stata leggermente più calda del normale anche senza l’influenza del cambiamento climatico, ma senza il riscaldamento globale osservato, non sarebbe stato stabilito un nuovo record“, afferma Mika Rantanen, ricercatore presso l’Istituto meteorologico finlandese.

Un’estate da record

A causa dell’estate infuocata, Utsjoki, in Finlandia, ha registrato un numero senza precedenti di 25 giorni caldi (con temperature massime superiori a +25°C) e numerosi incendi boschivi hanno divampato in aree come le isole del Lago Inari.

Se il riscaldamento globale continuerà più o meno al ritmo attuale, entro la metà del XXI secolo le estati calde potrebbero verificarsi circa una volta ogni quattro anni. A quel punto, si prevede che la temperatura media globale aumenterà di circa 2,1°C, superando l’obiettivo di 2°C fissato dall’Accordo di Parigi.

