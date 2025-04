Clima: in Europa a marzo 2025 temperature record e condizioni meteo estreme

MeteoWeb

“Marzo 2025 è stato il mese di marzo più caldo per l’Europa, evidenziando ancora una volta come le temperature continuino a battere i record“. Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) per conto della Commissione Europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul dataset di rianalisi ERA5, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Marzo 2025 – Temperature dell’aria superficiale e della temperatura superficiale del mare

Temperature globali

Marzo 2025 è stato il secondo marzo più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 14,06°C, 0,65°C sopra la media 1991-2020 e 1,60°C sopra il livello pre-industriale per il mese di marzo;

sopra la media 1991-2020 e sopra il livello pre-industriale per il mese di marzo; Marzo 2025 è stato più fresco di 0,08°C rispetto al marzo record del 2024, e solo marginalmente più caldo — di 0,02°C — rispetto al terzo marzo più caldo, quello del 2016;

Marzo 2025 è stato il ventesimo mese negli ultimi 21 mesi in cui la temperatura media globale dell’aria superficiale è stata superiore di oltre 1,5°C rispetto al livello pre-industriale;

Il periodo di 12 mesi da aprile 2024 a marzo 2025 è stato di 0,71°C sopra la media 1991-2020 e di 1,59°C sopra il livello pre-industriale.

*I dataset diversi da ERA5 potrebbero non confermare i 20 mesi sopra i 1,5°C evidenziati qui, a causa dei margini relativamente piccoli sopra i 1,5°C delle temperature globali ERA5 osservate per diversi mesi e delle differenze tra i vari dataset.

Secondo Samantha Burgess, Responsabile Strategico per il Clima dell’ECMWF: “Marzo 2025 è stato il mese di marzo più caldo per l’Europa, evidenziando ancora una volta come le temperature continuino a battere i record. È stato anche un mese con estremi contrastanti di precipitazioni in tutta Europa, con molte aree che hanno registrato il marzo più secco mai registrato e altre il marzo più piovoso mai registrato negli ultimi 47 anni“.

Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea per marzo 2025 è stata di 6,03°C, 2,41°C sopra la media 1991-2020 per il mese di marzo, rendendolo il marzo più caldo per l’Europa;

sopra la media 1991-2020 per il mese di marzo, rendendolo il marzo più caldo per l’Europa; Le temperature sono state per lo più superiori alla media in tutta Europa, con le anomalie di caldo più grandi registrate nell’Europa orientale e nel sud-ovest della Russia, sebbene sulla Penisola Iberica si siano verificate temperature più fredde della media;

Fuori dall’Europa, le temperature sono state per lo più superiori alla media su ampie parti dell’Artico, in particolare sull’arcipelago canadese e sulla Baia di Baffin. Sono state anche superiori alla media negli Stati Uniti, in Messico, in alcune parti dell’Asia e in Australia;

Le temperature sono state per lo più inferiori alla media nel nord del Canada, nella Baia di Hudson e nell’est della Russia, inclusa la Penisola di Kamchatka.

Temperatura superficiale del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST) per marzo 2025 su 60°S–60°N è stata di 20,96°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,12°C sotto il record di marzo 2024;

(SST) per marzo 2025 su 60°S–60°N è stata di 20,96°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,12°C sotto il record di marzo 2024; Le SST sono rimaste insolitamente alte in molti bacini oceanici e mari. Alcuni mari, come il Mar Mediterraneo e il nord-est dell’Atlantico del Nord, hanno visto aree record più grandi rispetto al mese precedente.

Marzo 2025 – Il ghiaccio marino

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa per il mese di marzo nel record satellitare di 47 anni , con un valore inferiore del 6% rispetto alla media . Questo segna il quarto mese consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio marino ha registrato un minimo storico per il periodo dell’anno;

, con un valore . Questo segna il quarto mese consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio marino ha registrato un minimo storico per il periodo dell’anno; Poiché il ghiaccio marino artico ha raggiunto anche la sua estensione massima annuale a marzo, il mese ha segnato il minimo massimo annuale mai registrato per la regione ;

ha raggiunto anche la sua estensione massima annuale a marzo, il mese ha segnato ; Nella regione artica, le concentrazioni di ghiaccio marino erano inferiori alla media nella maggior parte dei settori oceanici al di fuori dell’Oceano Artico centrale, in particolare nel Mare di Barents e nel Mare di Okhotsk;

Il ghiaccio marino antartico ha registrato la sua quarta estensione mensile più bassa per marzo , con un valore inferiore del 24% rispetto alla media;

, con un valore inferiore del 24% rispetto alla media; Nella regione antartica, le concentrazioni di ghiaccio marino erano inferiori alla media nella maggior parte dei settori oceanici, ad eccezione del mare di Weddell occidentale.

Marzo 2025 – Punti salienti idrologici

Nel marzo 2025, la maggior parte dell’Europa meridionale ha registrato condizioni più piovose della media, in particolare sulla Penisola Iberica, che è stata colpita da una serie di tempeste e ha visto inondazioni diffuse. Altre regioni più piovose della media includono la Norvegia, alcune parti dell’Islanda e la Russia nord-occidentale;

Al contrario, è stato più secco della media nel Regno Unito e in Irlanda, in una vasta fascia da ovest a est attraverso l’Europa centrale che si estende a sud fino al Mar Nero, Grecia e Turchia;

Nel marzo 2025, è stato più secco della media nella maggior parte del Nord America, nell’Asia sud-occidentale, centrale e orientale, nel sud-ovest dell’Australia, in alcune parti del sud dell’Africa e nel sud-est del Sud America

Le condizioni più piovose della media sono state osservate nel Canada orientale, negli Stati Uniti occidentali, nel Medio Oriente, in tutta la Russia e in alcune parti dell’Asia centrale, dell’Africa sud-orientale, nonché nel nord-est dell’Australia.

