Clima, i fenomeni meteo estremi del 2024 in Europa: le alluvioni più estese degli ultimi 11 anni e temperature record | DATI

L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e gli impatti dei cambiamenti climatici sono evidenti. Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato per l’Europa, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Le tempeste sono state spesso violente e le inondazioni diffuse, causando almeno 335 vittime e un numero stimato di 413.000 persone. Durante l’anno, si è registrato un forte contrasto tra est e ovest nelle condizioni climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso con temperature record a est, e condizioni calde ma umide a ovest.

Il rapporto “European State of the Climate 2024” (ESOTC 2024), pubblicato il 15 aprile 2025 dal Copernicus Climate Change Service (C3S) e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), coinvolge circa 100 collaboratori scientifici che forniscono approfondimenti olistici ma concisi sul clima europeo, anche attraverso risorse come una nuovissima galleria grafica con 130 grafici e infografiche.

C3S è implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) per conto della Commissione Europea. Dal 2018, il servizio ha pubblicato l’ESOTC, un’analisi dettagliata del clima europeo dell’anno precedente, che va oltre la temperatura annuale con analisi di un’ampia gamma di variabili climatiche, dallo stress da caldo e freddo alla durata del soleggiamento e della nuvolosità, dagli incendi boschivi ai ghiacciai e molto altro.

Florence Rabier, Direttore Generale dell’ECMWF, afferma: “sotto la guida della Commissione Europea, l’ECMWF ha implementato il Copernicus Climate Change Service per oltre 10 anni e ha introdotto il rapporto European State of the Climate nel 2018, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Siamo lieti di pubblicare questo rapporto in collaborazione con l’OMM dallo scorso anno. Il rapporto del 2024 rivela che quasi un terzo della rete fluviale ha superato la soglia di alluvione alta e che lo stress da calore continua ad aumentare in Europa, evidenziando l’importanza di costruire una maggiore resilienza. Il fatto che il 51% delle città europee abbia ora un piano dedicato all’adattamento climatico sottolinea il valore delle nostre informazioni, basate sull’eccellenza scientifica, per supportare al meglio il processo decisionale in materia di adattamento climatico”.

“Questo rapporto evidenzia che l’Europa è il continente con il riscaldamento più rapido e sta subendo gravi conseguenze a causa di eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici. Ogni ulteriore frazione di grado di aumento della temperatura è importante perché accentua i rischi per le nostre vite, per le economie e per il pianeta. L’adattamento è fondamentale. L’OMM e i suoi partner stanno pertanto intensificando gli sforzi per rafforzare i sistemi di allerta precoce e i servizi climatici per aiutare i decisori e la società in generale a essere più resilienti. Stiamo facendo progressi, ma dobbiamo andare oltre e più velocemente, e dobbiamo procedere insieme“, ha dichiarato il Segretario Generale dell’OMM, Celeste Saulo.

“Questo rapporto congiunto C3S-OMM rappresenta un traguardo fondamentale, che sfrutta il meglio delle risorse e dei servizi di osservazione della Terra dell’UE forniti da Copernicus e le competenze degli esperti della comunità. Copernicus fa parte dell’investimento dell’UE in dati climatici sovrani a supporto della mitigazione e dell’adattamento climatico in Europa”, ha dichiarato Elisabeth Hamdouch, Vice Responsabile Osservazione della Terra, Commissione Europea.

Clima in Europa: i dati chiave del rapporto ESOTC 2024

Temperatura : il 2024 è stato l’anno più caldo per l’Europa, con temperature annuali record in quasi metà del continente.

: il 2024 è stato l’anno più caldo per l’Europa, con temperature annuali record in quasi metà del continente. T emperatura superficiale del mare (SST): nell’intero anno, la SST per la regione europea è stata la più alta mai registrata, con 0,7°C sopra la media, e per il Mar Mediterraneo, con 1,2°C sopra la media.

(SST): nell’intero anno, la SST per la regione europea è stata la più alta mai registrata, con sopra la media, e per il Mar Mediterraneo, con sopra la media. Precipitazioni : si è registrato un netto contrasto tra est e ovest nelle condizioni delle precipitazioni. L’Europa occidentale ha registrato uno dei dieci anni più piovosi del periodo analizzato dal 1950.

: si è registrato un netto contrasto tra est e ovest nelle condizioni delle precipitazioni. L’Europa occidentale ha registrato uno dei dieci anni più piovosi del periodo analizzato dal 1950. Alluvioni : l’Europa ha subito le alluvioni più diffuse dal 2013. Quasi un terzo della rete fluviale ha subito inondazioni che hanno superato almeno la soglia di piena “alta”. Si stima che tempeste e alluvioni abbiano colpito circa 413.000 persone in Europa, con almeno 335 vittime.

: l’Europa ha subito le Quasi un terzo della rete fluviale ha subito inondazioni che hanno superato almeno la soglia di piena “alta”. Si stima che tempeste e alluvioni abbiano colpito circa 413.000 persone in Europa, con almeno Stress da calore: il numero di giorni con stress da calore “forte”, “molto forte” ed “estremo” è stato il secondo più alto mai registrato. Il 60% dell’Europa ha registrato più giorni della media con almeno “forte stress da calore”.

il numero di giorni con stress da calore “forte”, “molto forte” ed “estremo” è stato il Il 60% dell’Europa ha registrato più giorni della media con almeno “forte stress da calore”. Energia rinnovabile : la percentuale di produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Europa ha raggiunto un livello record nel 2024, attestandosi al 45% .

: la percentuale di produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Europa ha raggiunto un livello record nel 2024, attestandosi al . Estremi di freddo: l’area del territorio europeo che ha registrato meno di tre mesi (90 giorni) di gelo è stata la più grande mai registrata (circa il 69%, la media è del 50%).

l’area del territorio europeo che ha registrato meno di tre mesi (90 giorni) di gelo è stata la più grande mai registrata (circa il 69%, la media è del 50%). Stress da freddo : il numero di giorni con almeno “forte stress da freddo” è stato il più basso mai registrato.

: il numero di giorni con almeno “forte stress da freddo” è stato il più basso mai registrato. Ghiacciai : tutte le regioni europee hanno registrato una perdita di ghiaccio; i ghiacciai in Scandinavia e alle Isole Svalbard hanno subito i tassi di perdita di massa più alti mai registrati.

: tutte le regioni europee hanno registrato una perdita di ghiaccio; i ghiacciai in Scandinavia e alle Isole Svalbard hanno subito i tassi di perdita di massa più alti mai registrati. Incendi boschivi: a settembre, gli incendi in Portogallo hanno bruciato circa 110.000 ettari (1100km²) in una sola settimana, pari a circa un quarto della superficie bruciata annua in Europa. Si stima che 42.000 persone siano state colpite da incendi boschivi in ​​Europa.

“Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato per l’Europa. Abbiamo osservato l’ondata di calore più lunga nell’Europa sudorientale e una perdita record di massa dei ghiacciai in Scandinavia e alle Isole Svalbard. Ma il 2024 è stato anche un anno di marcati contrasti climatici tra l’Europa orientale e quella occidentale. Lo European State of the Climate è una miniera di informazioni di qualità sul nostro clima in evoluzione. Imparare a utilizzare i dati e le informazioni sul clima per orientare le nostre decisioni dovrebbe diventare una priorità per tutti noi”, ha affermato Carlo Buontempo, Direttore del Copernicus Climate Change Service presso l’ECMWF.

Inondazioni diffuse, caldo estremo e siccità nell’Europa orientale

Tra i temi principali dell’ESOTC 2024 figura una panoramica sulle inondazioni in Europa, con particolare attenzione agli eventi estremi nell’Europa centrale e orientale associati alla tempesta Boris e a quelli a Valencia, in Spagna, nonché al caldo estremo e alla siccità nell’Europa sudorientale durante l’estate.

Il 30% della rete fluviale europea ha superato la soglia di piena “alta” durante l’anno, mentre il 12% ha superato la soglia di piena “grave”. A settembre, la tempesta Boris ha colpito centinaia di migliaia di persone, causando inondazioni, vittime e danni in alcune zone di Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Italia.

Alla fine di ottobre, la Spagna ha registrato precipitazioni estreme e inondazioni che hanno causato impatti devastanti e vittime nella provincia di Valencia e nelle regioni limitrofe.

L’Europa sudorientale ha vissuto la sua ondata di calore più lunga mai registrata a luglio 2024, durata 13 giorni consecutivi e interessando il 55% della regione. Durante l’estate, nell’Europa sudorientale si è registrato un numero record di giorni con almeno “forte stress da calore” (66) e notti tropicali (23).

Per la prima volta, queste sezioni dedicate forniscono anche informazioni sulle tendenze relative a inondazioni, caldo estremo e siccità in Europa, riassumendo i risultati chiave del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Ad esempio, l’Europa è una delle regioni con il maggiore aumento previsto del rischio di alluvioni e un riscaldamento globale di 1,5°C potrebbe causare 30.000 decessi all’anno in Europa a causa del caldo estremo.

Politiche e azioni per il clima

Quest’anno, la mappa interattiva degli eventi chiave presenta anche un nuovo livello che evidenzia esempi di iniziative di resilienza e adattamento climatico nelle città di tutta Europa.

Il 51% delle città europee ha adottato piani di adattamento climatico dedicati, un progresso incoraggiante rispetto al 26% del 2018, secondo la sezione del rapporto dedicata alle politiche e alle azioni per il clima, evidenziando che gli sforzi continui sbloccheranno un potenziale ancora maggiore per adattarsi efficacemente alle sfide climatiche. Gli eventi meteorologici estremi rappresentano rischi crescenti per l’ambiente edificato e le infrastrutture europee, nonché per i servizi che supportano.

Contrasti climatici notevoli

Nel 2024, le persone che vivono in diverse parti d’Europa hanno sperimentato condizioni meteorologiche e climatiche molto diverse, con un netto contrasto est-ovest tra condizioni secche, soleggiate ed estremamente calde a est e condizioni più nuvolose, umide e meno calde a ovest.

Questo contrasto est-ovest è stato evidente in molte variabili climatiche, come temperatura, precipitazioni, umidità del suolo, nuvolosità, durata del soleggiamento, radiazione solare e potenziale di produzione di energia solare. Di conseguenza, il contrasto si è riflesso anche in termini di rete fluviale europea, con portate fluviali diffuse superiori alla media nell’Europa occidentale e inferiori alla media nell’Europa orientale.

Progressi nelle energie rinnovabili

La quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa ha raggiunto un livello record nel 2024, attestandosi al 45%, rispetto al precedente record del 43% registrato nel 2023, a dimostrazione degli sforzi dell’Europa verso un sistema energetico decarbonizzato. Il numero di Paesi dell’UE in cui le energie rinnovabili generano più elettricità dei combustibili fossili è quasi raddoppiato dal 2019, passando da 12 a 20, secondo i rapporti.

La produzione di energia rinnovabile e la domanda di elettricità sono altamente sensibili alle condizioni meteorologiche e il potenziale climatico per la produzione di energia da solare fotovoltaico riflette le condizioni contrastanti a est (più soleggiate) e a ovest (più nuvolose).

Aumento dello stress da calore, di giorno e di notte

I giorni di stress da calore e le notti tropicali sono in aumento in Europa: il 2024 ha visto il secondo numero più alto di giorni di stress da calore e notti tropicali mai registrato; in media, questo significa quasi un mese di almeno “forte stress da calore” e circa 12 notti tropicali, con variazioni in tutto il continente e in particolare nell’Europa sudorientale, che hanno registrato numeri record per entrambi. Il calore può mettere l’organismo sotto stress, influenzato non solo dalla temperatura, ma anche da altri fattori ambientali come il vento e l’umidità. Anche le alte temperature notturne possono influire sulla salute, offrendo ben poco sollievo dallo stress da calore diurno.

Ghiacciai in contrazione

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2025 Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai. I dati ESOTC del 2024 mostrano che i ghiacciai di tutte le regioni europee hanno subito una perdita di ghiaccio. L’Europa centrale è una delle regioni al mondo in cui i ghiacciai si stanno riducendo più rapidamente e il rapporto include un’infografica che mostra quanto siano cambiati i ghiacciai alpini dagli anni ’70.

I ghiacciai della Scandinavia e delle Svalbard nel 2024 hanno subito i più alti tassi di perdita di massa mai registrati e la più grande perdita di massa annuale di tutte le regioni glaciali a livello globale, con una perdita di spessore medio di 1,8 metri in Scandinavia e 2,7 metri alle Svalbard. È stato il terzo anno più caldo mai registrato per l’Artico nel suo complesso e il quarto più caldo per le terre emerse dell’Artico.

Per la terza estate consecutiva, la temperatura media alle Svalbard ha raggiunto un nuovo massimo storico. Negli ultimi decenni, quest’area è stata uno dei luoghi a più rapido riscaldamento sulla Terra.

