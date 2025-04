Clima, i ghiacciai rischiano di scomparire in Austria: lo studio

MeteoWeb

Nel prossimo futuro, i ghiacciai austriaci, un tempo imponenti, potrebbero quasi completamente scomparire a causa dei cambiamenti climatici, secondo un nuovo studio. Per salvare almeno una piccola parte delle masse di ghiaccio, l’aumento della temperatura dovrebbe essere limitato a 1,5°C, secondo lo studio condotto da un team di ricerca austro-britannico e pubblicato sulla rivista ‘The Cryosphere’. Nelle regioni dell’Ötztal e dello Stubaital sono già scomparsi cinque ghiacciai tra il 2006 e il 2017.

“La finestra di opportunità si sta chiudendo molto rapidamente“, afferma il coautore Fabien Maussion, dell’Università di Bristol e Innsbruck. Le previsioni dei ricercatori si riferiscono ai ghiacciai del Tirolo. Tuttavia, lo studio afferma che i risultati sono applicabili all’intera Austria.

“Stiamo osservando la scomparsa dei ghiacciai. I resti di ghiaccio che non hanno più alcun movimento di flusso o terreno di alimentazione non sono più ghiacciai. Sono chiamati ghiaccio morto“, afferma un ricercatore dell’Istituto per la Ricerca Interdisciplinare sulla Montagna dell’Accademia Austriaca delle Scienze (Öaw).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.