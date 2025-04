Clima impazzito: notti tropicali sugli altipiani del Kazakistan e della Yakutia

MeteoWeb

Quando pensi che non sia possibile… succede davvero. E ciò che sta avvenendo in questi giorni sugli altipiani del Kazakistan e della Yakutia: notti tropicali in piena primavera, con temperature minime che superano i 20 °C in regioni solitamente caratterizzate da un clima molto rigido. Sembra assurdo, ma la località di Zharkent, situata sugli altopiani del Kazakistan, ha registrato una temperatura minima di ben 20,5 °C. Un valore eccezionale, degno di notti estive in regioni tropicali, non certo di un’area nota per le sue escursioni termiche e i suoi inverni severi.

Yakutia (Russia): non meno sconvolgente quanto accaduto nella Yakutia, in Russia: anche qui, su altipiani situati alla latitudine di 57° nord, le temperature minime hanno superato i 15 °C, localmente anche 10 °C sopra i precedenti record – non solo per il mese di aprile, ma addirittura oltre i massimi storici di maggio.

Un’anomalia climatica estrema

Questi dati sono stati riportati da Extreme Temperatures Around The World, una delle fonti più affidabili per il monitoraggio delle anomalie meteorologiche globali. I valori registrati rappresentano un chiaro segnale di un’anomalia climatica estrema, che pone interrogativi seri sulle dinamiche atmosferiche in atto e sull’evidente alterazione dei normali schemi stagionali.

