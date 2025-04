Clima, in India il riscaldamento globale è più rallentato: l’inquinamento atmosferico tra le possibili spiegazioni

MeteoWeb

Il riscaldamento globale sta procedendo a passo rallentato in India. Sebbene l’anno scorso il Paese abbia avuto la temperatura più alta mai registrata e il periodo di ondate di calore più lungo, le temperature medie annue sono aumentate di meno di 0,7°C dal 1901, circa la metà della media globale. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, secondo il quale gli scienziati non hanno ancora compreso la ragione di questa relativa “eccezione” al cambiamento climatico mondiale. La situazione è emersa chiaramente da una recente conferenza sui cambiamenti climatici in India organizzata dal Ministero dell’Ambiente indiano e dall’Università di Harvard.

Sebbene i tropici in generale si stiano riscaldando più lentamente dei poli, gli scienziati presenti all’incontro hanno evidenziato altri fattori di “raffreddamento” che potrebbero essere in gioco in India, dall’inquinamento atmosferico all’irrigazione.

L’inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico è una delle principali ipotesi per spiegare il lento riscaldamento. Nella densamente popolata pianura indo-gangetica, che si estende attraverso l’India settentrionale dal Pakistan al Bangladesh, l’industria, il traffico urbano, la polvere e gli incendi delle colture contribuiscono a produrre alcuni dei peggiori inquinamenti atmosferici al mondo, inclusi gli aerosol che riflettono la radiazione solare e possono contribuire a raffreddare la regione. A livello globale, si ritiene che tale inquinamento abbia parzialmente mascherato il riscaldamento causato dai gas serra per gran parte del XX secolo.

L’implicazione è che, sebbene l’India abbia un disperato bisogno di purificare l’aria – l’inquinamento qui è collegato a oltre 1 milione di morti all’anno – tali sforzi potrebbero anche accelerare il riscaldamento globale, a cui il Paese dovrebbe prepararsi.

Ma alcuni scienziati sono cauti riguardo all’ipotesi dell’inquinamento. L’inquinamento da aerosol in India include molte particelle di fuliggine, che assorbono la radiazione solare anziché disperderla, riscaldando così l’aria. Non è ancora chiaro se l’impatto netto degli aerosol sia un raffreddamento o un riscaldamento, ha affermato Raghu Murtugudde, professore emerito presso l’Università del Maryland, ora residente a Mumbai, in India. Sebbene i dati satellitari suggeriscano un raffreddamento netto, le misurazioni a terra devono ancora confermarlo.

Murtugudde ha osservato che l’inquinamento atmosferico regionale raggiunge il picco nei mesi invernali, che sono anche quelli in cui si è registrato il maggiore riscaldamento. “Gli aerosol – ha aggiunto – non sembrano spiegare l’andamento stagionale”.

I venti

Murtugudde ritiene che un’altra spiegazione possa risiedere nei venti variabili. In un articolo del 2023, lui e i suoi colleghi hanno scoperto che un riscaldamento più rapido della media nell’arido Medio Oriente ha spinto i venti monsonici sul Mar Arabico verso nord; questo spostamento, hanno affermato, spiega l’aumento di piogge estreme e inondazioni in Pakistan e nell’India nordoccidentale, storicamente aridi. Murtugudde sta ora studiando se i cambiamenti dei venti in altre stagioni possano avere un ruolo nel riscaldamento più lento della media in India.

L’irrigazione

Una terza possibile spiegazione è la drastica espansione dell’irrigazione nell’India settentrionale nell’ultimo secolo. Quando l’acqua evapora dal terreno o viene traspirata dalle piante, assorbe calore dall’aria. In uno studio del 2016, alcuni ricercatori hanno scoperto che l’aumento dell’evapotraspirazione nel Midwest degli Stati Uniti, dovuto sia all’irrigazione che all’agricoltura intensiva, ha rinfrescato le giornate estive più calde. Uno studio del 2020 ha concluso che l’espansione dell’irrigazione nel XX secolo ha attenuato il riscaldamento globale, in particolare nell’Asia meridionale.

Ma anche l’ipotesi dell’irrigazione ha i suoi detrattori. Alcuni ricercatori indiani sostengono che gli studi che utilizzano misurazioni satellitari e set di dati globali abbiano sovrastimato la quantità d’acqua pompata nell’India settentrionale, soprattutto in estate, quando l’irrigazione è al minimo.

Nessuna delle spiegazioni per il deficit convince, invece, Govindasamy Bala, professore presso il Centro di Scienze Atmosferiche e Oceaniche dell’Indian Institute of Science. Secondo lui, non c’è alcun mistero. Il riscaldamento più lento dell’India, ha affermato, riflette principalmente la posizione del Paese nella fascia tropicale umida e la variabilità del sistema climatico.

