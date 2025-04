Clima: La Niña ci saluta dopo tre mesi deboli, lasciando la Terra in uno stato neutro

MeteoWeb

Arrivederci, La Niña. Il naturale effetto rinfrescante del più noto e caldo fenomeno climatico El Niño, si è attenuato dopo soli tre mesi. La Niña comparsa a gennaio, mesi dopo le previsioni, è stata debole, ha dichiarato oggi la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La Terra si trova ora in uno stato neutro nel ciclo di El Niño Southern Oscillation, che è generalmente il più benigno dei tre stati che contribuiscono a influenzare la formazione di uragani, siccità, inondazioni e temperature globali. La NOAA prevede che lo stato neutro durerà per la maggior parte, se non per tutto il 2025.

Questo rende le previsioni meteorologiche a lungo termine un po’ più complicate perché uno dei fattori principali non spinge in una direzione o nell’altra.

Cos’è La Niña e i suoi effetti

La Niña è una risalita irregolare di acqua insolitamente fredda in una parte fondamentale del Pacifico equatoriale centrale che modifica i pattern meteorologici in tutto il mondo. In genere porta con sé più uragani atlantici in estate, ma quest’anno non sarà un fattore determinante.

Negli Stati Uniti, i fenomeni La Niña tendono a causare un clima più secco nel Sud e nell’Ovest degli USA e spesso condizioni più piovose in alcune parti dell’Indonesia, dell’Australia settentrionale e dell’Africa meridionale. Studi hanno dimostrato che gli eventi di La Niña tendono a essere più costosi di quelli El Niño e delle condizioni neutre.

Prima di questa La Niña di tre mesi, il mondo aveva avuto una La Niña insolitamente lunga, durata tre anni e conclusasi nel 2023.

