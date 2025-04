Clima, le anomalie di Marzo in Italia: un altro mese caldo, ma senza alcun record | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato questa mattina i dati relativi alle anomalie climatiche di Marzo 2025 in Italia: sulla falsariga dei mesi precedenti, e come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, è stato un mese decisamente caldo nel nostro Paese, seppur senza alcun record. Con un’anomalia definitiva di +1,42°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020, il Marzo 2025 si classifica al 6° posto tra i mesi di Febbraio più freddi degli ultimi 225 anni, da quando cioè esistono i rilevamenti meteorologici in Italia (a partire dal 1800). Il record assoluto risale al 2001, cioè ben 24 anni fa, quando l’anomalia mensile fu di +2,46°C.

In questo mese, l’anomalia termica è stata decisamente superiore al Sud rispetto al Nord: i dati fanno registrare un +1,14°C al Nord (15° più caldo), +1,52°C al Centro (2° più caldo) e un +1,61°C al Sud (3° più caldo). Al Nord Italia il record mensile risale al 2012 (13 anni fa), con un’anomalia di +2,64°C, mentre al Centro e al Sud in entrambi i casi è del 2001 (24 anni fa) con, rispettivamente, uno scarto di +3,10°C e +3,28°C.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2025

Gennaio +1,76°C

Febbraio +1,55°C

Marzo +1,42°C

