Clima, livello del mare in aumento: minaccia per le coste europee

Ogni anno, le coste europee registrano un lieve ma costante aumento del livello del mare, nell’ordine di 2–4 millimetri annui. A prima vista, può sembrare una variazione trascurabile. Tuttavia, se osservata su scala pluridecennale, questa tendenza rappresenta una delle minacce più serie legate al cambiamento climatico, con potenziali impatti su milioni di persone che vivono nelle zone costiere del continente.

Un nuovo allarme arriva dal rapporto ESOTC 2024 (European State of the Climate), pubblicato da Copernicus in collaborazione con diverse agenzie scientifiche europee. Il documento conferma, attraverso dati aggiornati e validati, che l’innalzamento del livello del mare è non solo una realtà misurabile, ma anche un segnale chiaro e allarmante del riscaldamento globale in atto.

Perché il mare si sta alzando?

I meccanismi che portano all’aumento del livello marino sono ben noti alla comunità scientifica. I principali fattori sono due:

La fusione dei ghiacci continentali , in particolare in regioni come la Groenlandia e l’ Antartide , dove enormi quantità di acqua dolce si riversano negli oceani.

, in particolare in regioni come la e l’ , dove enormi quantità di acqua dolce si riversano negli oceani. L’espansione termica degli oceani, un fenomeno fisico per cui l’acqua, riscaldandosi, si espande e occupa più volume.

Questi processi, accelerati dall’aumento delle temperature globali, stanno modificando in modo progressivo la morfologia e la stabilità delle zone costiere europee.

L’Europa nel mirino: le coste mediterranee in prima linea

I dati raccolti nel 2024 mostrano che l’innalzamento del mare sta interessando l’intero continente, ma con alcune aree particolarmente colpite. In alcune zone del bacino del Mediterraneo, ad esempio, si registrano aumenti superiori ai 4 millimetri all’anno – valori superiori alla media globale e sufficienti, nel lungo periodo, a trasformare drasticamente i paesaggi costieri.

Anche un aumento modesto del livello del mare può avere effetti molto concreti: può amplificare l’impatto delle mareggiate, contribuire all’erosione delle coste, compromettere le infrastrutture portuali e urbane, e aumentare in modo significativo il rischio di inondazioni nelle città costiere.

Un fenomeno globale in accelerazione

La tendenza osservata in Europa si inserisce in un contesto globale ancora più ampio. Secondo la NASA, il livello medio degli oceani nel mondo è cresciuto di circa 21 centimetri dal 1900. Quel che preoccupa maggiormente, però, è l’accelerazione del fenomeno negli ultimi decenni, spinta dall’intensificarsi dell’effetto serra e dall’aumento delle temperature atmosferiche e marine.

Le proiezioni climatiche per il futuro non sono rassicuranti: se le emissioni globali continueranno sui ritmi attuali, si stima che entro il 2100 il livello del mare potrebbe aumentare da 28 centimetri fino a oltre un metro, a seconda degli scenari climatici considerati. Un margine di incertezza che non cambia la sostanza del problema: l’adattamento diventerà indispensabile.

Quali sono le implicazioni per il futuro?

L’aumento del livello del mare rappresenta un rischio diretto per milioni di cittadini europei, in particolare per chi vive o lavora in prossimità delle coste. Le città portuali, i quartieri costieri, i siti industriali e turistici e persino alcune aree agricole potrebbero essere esposti a danni strutturali, perdita di valore immobiliare e maggiore vulnerabilità ai fenomeni estremi.

Molti governi stanno già iniziando a valutare piani di adattamento costiero, che includono opere di difesa, strategie di delocalizzazione e interventi di rigenerazione ambientale. Ma il tempo stringe, e la velocità delle azioni dovrà essere proporzionata alla rapidità con cui il fenomeno avanza.

Conclusione

L’innalzamento del livello del mare non è una previsione futura, ma una realtà presente, già misurabile lungo le nostre coste. I dati del rapporto ESOTC 2024 ci ricordano che il cambiamento climatico non è un concetto astratto: ha effetti concreti, visibili e spesso irreversibili. La sfida ora è duplice: ridurre le emissioni globali per contenere l’aumento futuro e adattarsi con intelligenza e rapidità a una nuova geografia costiera che sta lentamente prendendo forma.

