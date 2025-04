Clima: le migrazioni delle popolazioni europee del Paleolitico innescate dal Dryas recente

MeteoWeb

Le popolazioni europee del Paleolitico finale hanno intrapreso significativi spostamenti verso Est, in risposta al drastico raffreddamento climatico del Dryas recente. Questo fenomeno, descritto in uno studio guidato dall’Università di Colonia e pubblicato su PLOS One, ha rivelato come i cambiamenti climatici estremi abbiano influenzato le dinamiche demografiche delle popolazioni preistoriche.

Il periodo del Dryas recente ha comportato una brusca inversione termica, con un forte calo delle temperature che ha costretto gli esseri umani a riorganizzare i loro insediamenti. L’uso del Protocollo di Colonia, un avanzato metodo geostatistico, ha permesso di analizzare la distribuzione e la densità delle popolazioni attraverso siti archeologici europei del Paleolitico finale. I risultati indicano che, durante il periodo più caldo noto come Greenland Interstadial 1d-a, le popolazioni continuarono a espandersi nell’Europa centrale e settentrionale.

Tuttavia, con l’arrivo del Greenland Stadial 1, il raffreddamento estremo portò a una riduzione della popolazione, ma alcune aree, come l’Italia settentrionale e la Polonia, registrarono un aumento della densità. Questi spostamenti migratori verso Est suggeriscono una strategia adattiva per fronteggiare le sfide ambientali, confermando l’importanza del clima nelle dinamiche demografiche preistoriche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.