Clima, con il riscaldamento dell’Antartide aumento massiccio delle piogge in Asia e USA occidentali: lo studio

MeteoWeb

Con l’aumento delle temperature globali, l’Oceano Antartico rilascerà sempre più calore assorbito dall’atmosfera, determinando un aumento massiccio delle precipitazioni sull’Asia orientale e sulla parte occidentale degli Stati Uniti. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Cornell University e pubblicato su Nature Geoscience. L’Oceano Antartico ha una maggiore capacità di assorbire calore rispetto ad altri bacini idrici a causa di una forte risalita di acqua fredda profonda, ma alla fine l’acqua si riscalda e rilascia gradualmente calore. Quando ciò accade, quel calore viene distribuito, creando teleconnessioni, che si prevede aumenteranno le precipitazioni nell’Asia orientale durante le estati e negli Stati Uniti occidentali durante gli inverni. Tali teleconnessioni sono molto simili al modo in cui El Niño influenza i modelli meteorologici.

Gli autori dello studio hanno scoperto che l’entità di tali connessioni climatiche dipenderà anche dall’influenza delle nubi basse sull’Oceano Antartico, che agiscono come un regolatore chiave che influenza le temperature della superficie del mare. Sul lungo periodo – affermano gli studiosi – l’influsso delle nubi sarà uno degli elementi essenziali per individuare come evolveranno le piogge sulle due sponde del Pacifico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.