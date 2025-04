Clima, il riscaldamento globale potrebbe indebolire la capacità dei fiordi artici di immagazzinare carbonio

MeteoWeb

Un nuovo studio condotto da Jochen Knies, dell’iC3 Polar Research Hub, ha rilevato segnali preoccupanti che il cambiamento climatico potrebbe minare la capacità dei fiordi artici di fungere da efficaci serbatoi di carbonio. I risultati suggeriscono che la capacità degli oceani polari di rimuovere il carbonio dall’atmosfera potrebbe ridursi mentre il mondo continua a scaldarsi. Knies e i suoi collaboratori hanno scoperto che i rapidi cambiamenti nell’Artico stanno trasformando i vivaci ecosistemi dei fiordi come il Kongsfjorden alle Svalbard. Pubblicati sulla rivista Communications Earth & Environment, i loro risultati documentano non solo un cambiamento nelle comunità di fitoplancton dovuto allo scioglimento dei ghiacci, ma anche un preoccupante declino della capacità di questi fiordi di sequestrare il carbonio.

Il mondo nascosto del fitoplancton

Alla base delle reti alimentari artiche si trova il fitoplancton, piccoli e microscopici eroi dei nostri oceani. Questi organismi non sono solo cibo per i pesci. Svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio e nella regolazione climatica. Con il ritiro dei ghiacci, la luce solare raggiunge una porzione maggiore della superficie oceanica, favorendo la proliferazione del fitoplancton. Immaginate un tripudio di vita che emerge dalle profondità, con pesci e animali marini che si radunano attorno a questa nuova abbondanza.

Knies, autore principale dello studio, sottolinea questa dinamica: “i cambiamenti che osserviamo suggeriscono che il futuro di questi ecosistemi dei fiordi dipenderà in larga misura da quanto bene si adatteranno a un clima più caldo”.

Equilibrio tra crescita e sostenibilità in un clima che si riscalda

Le acque più calde possono favorire la crescita del fitoplancton durante le estati soleggiate, offrendo una prima opportunità per una maggiore produttività. Tuttavia, con la stratificazione delle acque, i nutrienti essenziali diventano più difficili da reperire, il che si traduce in un’arma a doppio taglio: mentre potremmo assistere a un aumento della biomassa del fitoplancton, l’efficienza della cattura del carbonio potrebbe diminuire.

Knies sottolinea questo punto cruciale: “sebbene prevediamo una maggiore produzione primaria, la realtà è che acque più calde e stratificate potrebbero ostacolare la capacità dei fiordi di fungere da efficaci serbatoi di carbonio”.

Inoltre, l’afflusso di acqua di fusione dei ghiacciai, una vera e propria ancora di salvezza per la vita marina, svolge un ruolo fondamentale nel rimodellare il paesaggio nutrizionale di questi fiordi. Con la scomparsa dei ghiacciai, questo apporto di nutrienti diventa imprevedibile, sollevando preoccupazioni sulla salute a lungo termine di questi ecosistemi. Senza un flusso costante di nutrienti, l‘equilibrio ecologico potrebbe essere compromesso, con un potenziale impatto sulla rete alimentare e sulla produttività complessiva dei fiordi.

L’Artico funge da indicatore vitale del cambiamento climatico globale. L’attenzione mondiale è rivolta a queste calotte glaciali in scioglimento non solo per la loro bellezza, ma perché contengono lezioni significative sul nostro futuro comune. “Il futuro dei fiordi artici riflette le più ampie sfide climatiche che affrontiamo a livello globale”, avverte Knies.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.