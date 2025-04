Il Climate Risk Index 2025: “l’Italia è il paese europeo più colpito dalla crisi climatica”

MeteoWeb

In Europa le temperature stanno salendo ad una velocità doppia rispetto alla media globale, portando ad un aumento nell’intensità e nella frequenza degli eventi meteo estremi: un pericolo per gli esseri umani, ma anche per gli altri animali con i quali condividiamo il pianeta, maggiormente colpiti in quanto indifesi. A metterlo in evidenza è l’agenzia di stampa Netmediacom che, in occasione del “Laboratorio Uffici Stampa”, tenuto dal professor Francesco Marino nell’ambito del corso di “Storia e modelli del giornalismo” del professor Marco Bruno presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha potuto approfondire questo tema con la dottoressa Valentina Faraone, Responsabile Ufficio Stampa LAV.

“LAV è pronta ad affrontare queste nuove sfide e, per facilitare le segnalazioni e salvare gli animali in difficoltà, abbiamo attivato un contatto diretto con l’Unità di Emergenza LAV: in caso di avvistamento di un animale in pericolo, è possibile chiedere aiuto contattando il numero (+39) 320 479 2598”, ha sottolineato Valentina Faraone.

L’analisi

Secondo il “Climate Risk Index 2025”, l’Italia è infatti il Paese europeo più colpito dalla crisi climatica, con oltre 38 mila morti attribuite solo alle ondate di calore e perdite economiche stimate in 60 miliardi di dollari negli ultimi 30 anni. Il Belpaese è addirittura terzo a livello mondiale, dopo Pakistan e Belize. “E la situazione tenderà a peggiorare: a causa dell’aumento delle temperature, da qui al 2050 assisteremo ad un incremento di nubifragi e inondazioni, ma anche incendi, che continueranno a mettere a dura prova tutto il nostro ecosistema, provocando milioni di morti e di sfollati tra gli umani ma anche miliardi di animali non umani uccisi o costretti ad emigrare”, osservano gli esperti di Netmediacom.

A fare la differenza possono essere le organizzazioni del terzo settore, come ha dimostrato LAV a seguito delle alluvioni in Emilia-Romagna. Tra le prime storie di salvataggio, tutti ricorderanno quella di Rudy e Stella, i due cani rimasti intrappolati in una stanza sommersa dall’acqua in una casa di Bagnacavallo. I volontari della LAV li hanno tratti in salvo affrontando condizioni estreme.

“Dotata di droni termici, autovetture attrezzate e tensostrutture mobili ad uso veterinario, l’Unità di Emergenza LAV ha potuto coordinare interventi mirati, indispensabili ad individuare gli animali dispersi tra le macerie o bloccati nelle case allagate. Situazioni che con il cambiamento climatico saranno sempre più ricorrenti”, conclude il comunicato.

