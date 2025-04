“CME Cannibale” colpisce la Terra: aurore anche in Europa durante rara tempesta geomagnetica

MeteoWeb

Una spettacolare tempesta geomagnetica ha illuminato i cieli d’Europa nella notte, in seguito all’impatto con una rara “CME Cannibale“. Le aurore boreali sono state avvistate a occhio nudo persino dalla costa meridionale dell’Inghilterra e della Francia (immagine in alto), come riporta il sito specializzato SpaceWeather.com. L’evento, classificato inizialmente come tempesta geomagnetica classe G4 (severa), ha fatto registrare intensi disturbi nel campo magnetico terrestre. Attualmente, l’attività geomagnetica è calata a livelli G2/G3, ma rimane ancora abbastanza intensa da permettere la visibilità delle aurore in Canada e negli stati settentrionali degli Stati Uniti.

Questo spettacolare fenomeno celeste non è solo un piacere per gli occhi, ma il risultato di una serie di processi fisici straordinari legati all’attività del Sole.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una CME (Coronal Mass Ejection) è un’espulsione di grandi quantità di plasma e campi magnetici dalla corona del Sole, la sua parte più esterna. Questi eventi si verificano frequentemente durante periodi di alta attività solare e possono trasportare miliardi di tonnellate di particelle solari nello Spazio interplanetario a velocità che raggiungono anche i 3.000 km/s. Quando una CME è diretta verso la Terra, può impattare il campo magnetico del nostro pianeta e generare tempeste geomagnetiche.

Cos’è una CME Cannibale?

Il termine “CME Cannibale” descrive un fenomeno più raro e complesso: si verifica quando una CME veloce, prodotta da un’esplosione solare particolarmente energica, raggiunge e ingloba una o più CME precedenti, più lente e instabili. Durante questo processo, la CME veloce assorbe materiale e energia dalle altre, aumentando notevolmente la propria intensità.

Questo “cannibalismo” tra CME genera onde d’urto più forti e altera i campi magnetici nello Spazio interplanetario, amplificando il potenziale impatto sulla Terra. La CME risultante diventa più densa, più veloce e più caotica: una vera super-tempesta solare in viaggio verso il nostro pianeta.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è un disturbo temporaneo del campo magnetico terrestre causato dall’interazione con particelle energetiche provenienti dal Sole. Quando una CME colpisce la magnetosfera terrestre, può comprimere e deformare il campo magnetico del pianeta, generando correnti elettriche nell’atmosfera superiore.

Le conseguenze di queste tempeste possono essere spettacolari, come le aurore boreali visibili anche a latitudini insolitamente basse, ma anche problematiche: interferenze con le comunicazioni satellitari, problemi per le reti elettriche e sistemi GPS, e potenziali rischi per gli astronauti e i voli ad alta quota.

