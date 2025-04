Il “collezionista di ossa”: scoperta una nuova, inquietante specie di bruco carnivoro alle Hawaii

MeteoWeb

Un bruco carnivoro che si traveste con i resti delle sue prede: è la sorprendente scoperta pubblicata sulla rivista Science da un team dell’Università delle Hawaii. La nuova specie, soprannominata “bone collector”, “collezionista di ossa”, vive solo in un ristretto versante montuoso dell’isola di Oahu e appartiene al genere Hyposmocoma, endemico dell’arcipelago.

Questi bruchi rarissimi – solo 62 avvistamenti in oltre 20 anni – abitano ragnatele nascoste tra alberi e rocce. Qui si nutrono di insetti già indeboliti o uccisi dai ragni, e usano frammenti non commestibili dei loro corpi per decorare il proprio bozzolo. Secondo i ricercatori, questa insolita abitudine servirebbe come camuffamento per non farsi riconoscere dai ragni che condividono la tela.

L’ecosistema isolato delle Hawaii ha favorito l’evoluzione di bruchi carnivori, fenomeno rarissimo tra i lepidotteri: rappresentano appena lo 0,1% delle quasi 200mila specie note. La sopravvivenza di questa specie preistorica (che potrebbe risalire a cinque milioni di anni fa) è però oggi minacciata. Confinata in soli 15 km quadrati di foresta, rischia l’estinzione.

