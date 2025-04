Colloquia dei XL 2025: appuntamento sul ruolo delle piante per affrontare le sfide globali

MeteoWeb

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 24 aprile alle ore 11.00 con Paola Bonfante, Professoressa emerita dell’Università degli Studi di Torino e vincitrice nel 2024 della Medaglia dei XL per la Biologia Emilia Chiancone, che terrà una conferenza sul tema “Piante, ambiente e plant-based solutions”. “Otto miliardi di persone affollano oggi il nostro pianeta, dove devono affrontare problemi drammatici e spesso contrastanti: produrre cibo accessibile in modo equo e pacifico per l’intera umanità, lasciando al contempo spazio alla natura e preservando i cicli fondamentali per gli equilibri ecologici. Le piante sono le nostre prime alleate per risolvere queste dicotomie. Esse dominano sia nelle foreste, che rappresentano il pneuma del mondo, sia nei sistemi agrari, alla base della produttività primaria e delle filiere alimentari. La ricerca attuale evidenzia numerose soluzioni fondate sulle conoscenze derivanti dalle piante e, in particolare, dalle loro interazioni con microorganismi benefici”, si legge nella nota.

