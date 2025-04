Un colosso cinese lancia una nuova batteria agli ioni di sodio per veicoli elettrici

MeteoWeb

Il colosso cinese delle batterie Catl ha annunciato il lancio di una nuova batteria agli ioni di sodio e un nuovo sistema per combinare due tecnologie di batterie in un unico veicolo che secondo il gruppo rivoluzionerà il settore delle auto elettriche. Lo ha annunciato il gruppo cinese. L’azienda produce oltre un terzo di tutte le batterie per veicoli elettrici (Ev) vendute in tutto il mondo e collabora con importanti marchi come Tesla, Mercedes-Benz, Bmw e Volkswagen. Le batterie agli ioni di sodio sono considerate un’alternativa più economica e, per certi aspetti, più sicura alle batterie agli ioni di litio, ampiamente utilizzate sia nell’elettronica che nei veicoli elettrici, ma che presentano un rischio di incendio in caso di danneggiamento.

“Raggiungeremo la produzione di massa entro la fine dell’anno. Ristruttureremo l’intero settore”, ha commentato il direttore marketing di Catl, Luo Jian, in una conferenza stampa a Shanghai. La produzione delle batterie agli ioni di sodio dovrebbe iniziare a giugno. Le batterie agli ioni di sodio “sono ora pronte per la produzione su scala commerciale”, ha dichiarato alla conferenza stampa il Ceo di Catl, Robin Zeng sostenendo che le batterie agli ioni di sodio sostituiranno metà del mercato delle batterie al litio-ferro-fosfato.

Sebbene la tecnologia agli ioni di sodio esista da decenni, è rimasta indietro rispetto alle batterie agli ioni di litio in termini di prestazioni. Tuttavia, il rinnovato interesse per questa tecnologia ha permesso di produrre batterie agli ioni di sodio senza la necessità di alcuni metalli costosi. Le batterie Naxtra di Catl promettono un’autonomia di 500 chilometri per le auto elettriche.

