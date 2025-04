Come sta Bolsonaro dopo il malore? L’ex presidente trasferito a Brasilia

MeteoWeb

Trasferimento in un ospedale di Brasilia per l’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ricoverato da ieri quando ha lamentato “forti dolori addominali”. Dopo un primo ricovero a Santa Cruz, è stato trasferito in elicottero a Natal e da qui “sarà trasportato” a breve “in aereo a Brasilia”, in un altro ospedale, ha detto il senatore Rogério Marinho del Partito Liberale, citato dai media locali. Un medico che abitualmente segue Bolsonaro ha fatto visita all’ex presidente, 70 anni appena compiuti. “Sta bene, è lucido, tranquillo e le sue condizioni sono stabili”, ha riferito Marinho. Bolsonaro ha accusato un malore ieri a Tangará, nello stato di Rio Grande do Norte. Natal ne è la capitale.

