La cometa SWAN si è probabilmente disintegrata: ecco come osservare i resti

Quando una nuova cometa appare nel cielo, si crea spesso entusiasmo. Ma non sempre le cose vanno a buon fine per gli antichi oggetti celesti, fatti di ghiaccio, gas congelati e roccia, mentre si avvicinano al Sole e una fine prematura sembra essere prevista per la cometa C/2025 F2 (SWAN), scoperta di recente. Tutti gli indizi suggeriscono che l’oggetto celeste, che somigliava a una macchia verde sfocata, si sia disintegrato negli ultimi due giorni, ha affermato Qicheng Zang, un borsista post-dottorato che studia l’astronomia dei piccoli corpi al Lowell Observatory di Flagstaff, in Arizona.

Le ultime osservazioni dei telescopi terrestri sembrano effettivamente suggerire che la cometa si sia disintegrata, ha affermato il Dott. Karl Battams, scienziato presso la Divisione di Fisica Solare ed Eliosferica del Laboratorio di Ricerca Navale degli Stati Uniti a Washington, DC. Ulteriori osservazioni aiuteranno a confermare se la disintegrazione sia la vera causa dell’apparente outburst e dell’affievolimento della cometa.

“C’è una nube di polvere residua che dovrebbe continuare a essere visibile al telescopio per qualche settimana, ma si sta espandendo e svanendo”, ha detto Zang. Gli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale possono vedere i resti della cometa nelle prime ore del mattino.

Prima della disintegrazione, parte del clamore intorno alla cometa era dovuto al fatto che fosse stata scoperta solo di recente, e il passaggio più vicino al Sole della cometa l’1 maggio avrebbe rappresentato un’opportunità di osservazione irripetibile. Ora, gli osservatori del cielo possono essenzialmente vedere il passaggio finale dei resti della cometa.

La scoperta della cometa SWAN

L’oggetto prende il nome dallo strumento Solar Wind ANisotropies, o SWAN, installato sulla sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), un progetto congiunto dell’Agenzia Spaziale Europea e della NASA. Gli astronomi amatoriali Vladimir Bezugly dall’Ucraina, Michael Mattiazzo dall’Australia e Rob Matson, residente negli Stati Uniti, hanno individuato e segnalato l’oggetto, ciascuno in modo indipendente, osservando le immagini scattate dallo strumento SWAN alla fine di marzo. L’8 aprile, il Minor Planet Center l’ha ufficialmente designata come C/2025 F2 (SWAN).

I tre astronomi “hanno notato una debole macchia, indicativa di una cometa, che sembrava muoversi nel cielo nell’arco di pochi giorni”. “Poiché all’epoca non si conosceva alcuna cometa in quella zona del cielo, hanno correttamente ipotizzato che si trattasse di una nuova scoperta“, ha affermato Battams, che è anche il ricercatore principale della suite di strumenti Large Angle and Spectrometric Coronagraph, un set di tre telescopi a bordo della sonda SOHO che acquisisce immagini dell’atmosfera solare.

Come osservare i resti della cometa

I resti appariranno nella costellazione di Andromeda nel cielo nordorientale un paio d’ore prima dell’alba, ha detto Zang. Poi, la nube di polvere riapparirà nel cielo notturno verso la fine di aprile. Una Luna nuova la sera del 27 aprile renderà la cometa più facile da vedere. Secondo la Planetary Society, i resti saranno più facili da vedere per chi si trova nell’emisfero australe a maggio. L’oggetto celeste apparirà vicino alla costellazione del Toro sopra l’orizzonte occidentale dopo il tramonto e apparirà più alto nel cielo ogni notte di maggio.

La frammentazione di una cometa

Alcuni rapporti avevano mostrato che la luminosità iniziale della cometa si era leggermente attenuata negli ultimi giorni, ha detto Battams. Ora gli astronomi riconoscono che questo leggero affievolimento era probabilmente un segno del destino della cometa.

“È ora probabile che l’aumento di luminosità dopo la scoperta della cometa fosse in realtà l’inizio della sua disintegrazione“, ha scritto Zang in un’e-mail. “Quando inizialmente si rompono, tutto il ghiaccio al loro interno viene esposto al Sole, trasformandosi in gas (che abbiamo visto come il bagliore verde che ha reso luminosa la cometa) tutto in una volta“. Man mano che il ghiaccio si esaurisce, il gas smette gradualmente di essere rilasciato e la cometa si affievolisce, ha detto. “Sembra che ora siamo praticamente al punto in cui il ghiaccio/gas è quasi completamente scomparso, quindi tutto ciò che rimane è la polvere”.

Gli astronomi sospettano che la cometa provenga dalla Nube di Oort, una riserva di corpi ghiacciati che si ritiene esista ai margini del nostro Sistema Solare, lontano dalla portata calda del Sole. “Di tanto in tanto, una cometa della Nube di Oort viene ‘spinta’ gravitazionalmente fuori da questa riserva e inizia a cadere verso il Sole“, ha detto Battams in un’e-mail. “Pensiamo che questa cometa si stia dirigendo verso l’interno da circa 35.000 anni, anche se è difficile essere troppo precisi su questi numeri“.

EarthSky ha riportato che recenti osservazioni suggeriscono che la cometa completa un’orbita attorno al Sole ogni 2,1 milioni di anni.

Quando le comete si avvicinano al Sole, il calore della nostra stella le induce a rilasciare gas e polvere, che formano le loro caratteristiche code. Le comete più grandi, che sono più pesanti, non tendono a disintegrarsi quando si avvicinano al Sole. Ma è più comune per le comete più piccole perché, rilasciando i loro gas, gli oggetti celesti ruotano rapidamente fino a frammentarsi, ha detto Zang.

“L’estrema radiazione solare era superiore a quella che questa cometa poteva sopportare“, ha detto Battams. “Gli scienziati stanno ancora cercando di capire i dettagli di ciò che causa una frammentazione di questo tipo. È quasi certamente una combinazione di fattori o processi, ma fondamentalmente è tutto dovuto a una cometa con una superficie/composizione molto volatile che si avvicina troppo al Sole. Non è certo raro, e onestamente non sono affatto sorpreso che questa in particolare sembri farlo”.

La cometa C/2025 F2 (SWAN) avrebbe dovuto passare a 50 milioni di chilometri dal Sole a maggio.

