La nuova cometa SWAN25F attira l’attenzione: potrebbe diventare visibile a occhio nudo

Una cometa appena scoperta sta già dando spettacolo per gli appassionati di astronomia. La cometa SWAN25F, individuata per la prima volta nei dati dello strumento SWAN a bordo della sonda spaziale SOHO per l’osservazione del sole, è ora abbastanza luminosa da consentire agli astronomi dilettanti di seguirla e fotografarla con l’attrezzatura da giardino. Le prime osservazioni suggeriscono che questa cometa è ricca di idrogeno, che contribuisce alla sua chioma verde brillante. È possibile che la cometa possa illuminarsi oltre la quinta magnitudine entro la fine di aprile, diventando potenzialmente visibile a occhio nudo sotto cieli bui.

L’astrofilo australiano Michael Mattiazzo ha scoperto la cometa a fine marzo utilizzando le immagini SWAN, che mappano l’idrogeno nel vento solare, secondo Spaceweather.com.

Il 3 aprile, Mike Olason ha catturato immagini straordinarie da Tucson, in Arizona, quando la cometa aveva una magnitudine di 10,6. Olason ha poi catturato di nuovo la cometa il 6 aprile quando si è illuminata fino a raggiungere la magnitudine 8,4; ora è visibile una coda sottile ed estesa.

In Austria, gli osservatori del cielo Michael Jaeger e Gerald Rhemann hanno fotografato la coda di SWAN25F che si estendeva per oltre 2 gradi nel cielo (foto in alto).

Nick James della British Astronomical Association ha detto a Spaceweather.com che, sebbene sia troppo presto per prevedere la luminosità massima della cometa, sta chiaramente aumentando rapidamente. “Abbiamo bisogno di qualche altro giorno di osservazioni”, ha detto a Spaceweather.com, “ma dovrebbe almeno diventare un oggetto binoculare”.

L’astronomo dilettante Pepe Chambó ha sottolineato che la coda della cometa mostra diversi getti e interruzioni in un post su X. “Si è illuminata fino a raggiungere una magnitudine di 8,3, visibile con un binocolo“, ha scritto Chambó.

La cometa SWAN25F è attualmente meglio visibile bassa nel cielo mattutino e si prevede che la vista migliorerà nelle prossime settimane. In questo momento, non è possibile vedere la cometa a occhio. L’oggetto dovrà illuminarsi almeno fino a una magnitudine di circa 6 per essere visibile senza un telescopio o un binocolo sotto cieli bui.

