La Commissione UE propone contro-dazi del 25% su alcune importazioni dagli USA

La Commissione europea ha proposto dei contro-dazi del 25% su una serie di beni statunitensi in risposta alle tariffe del Presidente Donald Trump su acciaio e alluminio, come mostra un documento visionato da Reuters. Le tariffe su alcuni beni entreranno in vigore il 16 maggio e su altri più avanti nel corso dell’anno, l’1 dicembre, si legge nel documento. I beni sono molto vari e includono diamanti, uova, filo interdentale, salsicce e pollame. I contro-dazi su mandorle e soia entreranno in vigore l’1 dicembre. Il capo del commercio dell’UE, Maros Sefcovic, aveva affermato in precedenza che i contro-dazi avrebbero avuto un impatto minore rispetto ai 26 miliardi di euro precedentemente annunciati.

Bourbon, vino e latticini sono stati rimossi dall’elenco originale che la Commissione stava valutando a marzo. La Commissione aveva stanziato una tariffa del 50% sul bourbon, che aveva spinto Trump a minacciare una contro-tariffa del 200% sulle bevande alcoliche dell’UE se il blocco fosse andato avanti. La minaccia di Trump ha preoccupato in particolare Francia e Italia, a causa delle loro importanti industrie vinicole.

Oltre a questi contro-dazi, l’UE ha già rafforzato le attuali misure di salvaguardia sull’acciaio l’1 aprile per ridurre le importazioni del 15%. La Commissione sta anche esaminando le quote di importazione per l’alluminio.

Gli Stati membri dell’UE dovrebbero votare su questa proposta il 9 aprile.

